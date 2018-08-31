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Spor

Karşıyaka'da Aslı yuvaya döndü

İZMİR, (DHA) Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen eski oyuncusu Aslı Köprülü ile anlaştı

31 Ağustos 2018 17:53

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen eski oyuncusu Aslı Köprülü ile anlaştı. 
Yeşil-kırmızılı kulüpte A takıma kadar yükselerek kaptanlık görevini de üstlenen Aslı, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Yıldız ve gençlerde 79 kez milli formayı terleten, 1.81 boyundaki tecrübeli oyuncu Nilüfer Belediyespor, Ereğli Belediyespor, TED Kolejliler, Beşiktaş, Halkbank, Çanakkale Belediyespor, Seramiksan ve Salihli Belediyespor takımlarında oynadı.

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