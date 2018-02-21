T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da aslar yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını kaybedince düşme hattından çıkamayan Karşıyaka'da bu hafta Pendikspor deplasmanında as futbolcular forma giyemeyecek

21 Şubat 2018 17:37

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını kaybedince düşme hattından çıkamayan Karşıyaka\'da bu hafta Pendikspor deplasmanında as futbolcular forma giyemeyecek. Abdülhamit\'in kaburgasında kırık olduğu yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Battal 4 sarı kart cezalısı. Başına dikiş atılan Metin\'in ise bandajla oynaması bekleniyor. 
Eksikler nedeniyle altyapı ağırlıklı kadronun daha da genç isimlerini sahaya sürmeye hazırlanan teknik direktör Cihat Arslan, Mahmut\'un yerine Harun\'u, Battal\'ın yerine ise geçen hafta profesyonel yapılan Doğukan veya Anıl\'ı oynatmayı planlıyor. Metin forma giyemezse ise yerine Fatih görev yapacak. Defansın sağında Abdülhamit\'in yerine son 2 maçtır olduğu gibi yine Mustafa Değirmenci forma giyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHABeyaz GrupKarşıyakaPendiksporAbdülhamitMahmutBattalBaşınaMetinCihat Arslan MahmutHarun BattalDoğukanAnılFatihDefansınMustafa Değirmenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24