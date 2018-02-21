Karşıyaka'da aslar yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını kaybedince düşme hattından çıkamayan Karşıyaka\'da bu hafta Pendikspor deplasmanında as futbolcular forma giyemeyecek. Abdülhamit\'in kaburgasında kırık olduğu yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Battal 4 sarı kart cezalısı. Başına dikiş atılan Metin\'in ise bandajla oynaması bekleniyor.

Eksikler nedeniyle altyapı ağırlıklı kadronun daha da genç isimlerini sahaya sürmeye hazırlanan teknik direktör Cihat Arslan, Mahmut\'un yerine Harun\'u, Battal\'ın yerine ise geçen hafta profesyonel yapılan Doğukan veya Anıl\'ı oynatmayı planlıyor. Metin forma giyemezse ise yerine Fatih görev yapacak. Defansın sağında Abdülhamit\'in yerine son 2 maçtır olduğu gibi yine Mustafa Değirmenci forma giyecek.