Karşıyaka'da Arzuman sportif direktör

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra futbol yönetiminde yapılanmaya giden Karşıyaka, yeni şube yönetimini belirleyip teknik direktörlük görevine Ufuk İskender\'i getirdikten sonra sportif direktör olarak da eski FIFA Hakemi İsmet Arzuman\'la anlaştı. Arzuman, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde Başkan Vekili Gökhan Şensan, şube yöneticileri Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı ile Altyapı Sorumlusu Tayfun Yungul\'un katıldığı törenle sözleşme yaptı.

Futbol takımının idari yapılanmasıyla ilgilenecek Arzuman, yönetimle birlikte iç transfer görüşmelerine de girecek. Süper Lig\'de 1998-2008 arasında 10 yıl hakemlik yaparak derbilerde düdük çalan İsmet Arzuman, kariyerinde UEFA Avrupa Ligi\'nde de görev yaptı. Sezon öncesi tesislerini kapsamlı bakıma alan yeşil-kırmızılılar, iç transferde bu hafta kontratı biten futbolcularla masaya oturup sözleşme imzalayacak. Karşıyaka, Cenk, Hakan, Mustafa Aşan gibi isimlerle ön görüşme yapmıştı.

FOTOĞRAFLI