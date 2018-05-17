Karşıyaka'da Altuğ'a ikinci ret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA\'da eski Başkan Mutlu Altuğ\'un Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş hakkında açtığı hakaret davası reddedildi. Daha önce kulüpte 20 Ocak\'ta yapılan olağanüstü kongrenin iptal edilip yönetime kayyum atanması için 5 Nisan\'da dava açan Altuğ\'un, yöneticilerin 9 Mart\'ta düzenledikleri basın toplantısında kendisiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle de mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Davayı değerlendiren mahkemenin, söylemlerde suç unsuruna rastlamadığı belirtildi.

Altuğ\'un kulüple ilgili açtığı davayı değerlendiren Karşıyaka 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi de verdiği ara kararda davacının usul ve yasa ile dosya kapsamına uygun bulunmayan ihtiyati tedbir kararının reddine hükmetmiş, Karşıyaka yönetimine kayyum atamamıştı. Altuğ\'u daha önce dönemindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili disiplin kuruluna veren yönetim, bu kararlar üzerine karşı dava açmaya hazırlanıyor. Altuğ\'a döneminde bir içecek firmasından alınan sponsorluk parasının kulüp kayıtlarında görünmeyen kısmıyla ilgili Karşıyaka adına dava açacak yönetimin, davanın kazanılması halinde eski başkanı üyelikten ihraç etmeye hazırlandığı öğrenildi.

KOLEJ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kaşıyaka yönetimi, kulübün 3 yıldır başını ağrıtan özel okul davasını mutlu sonla kapattı. 2\'nci Lig\'deki voleybol takımında 2014-15 sezonunda forma giyen yabancı oyuncular Marina Tumas ve Alssya Safronova\'nın 2 çocuğu, o dönem eğitimleri için 46 bin TL yıllık ücretle özel bir koleje yazdırıldı. Okulun parası ödenmeyince bu borç, her ay yüzde 5 faizle 200 bin TL\'ye ulaştı. O dönem öğrenciler için şube yönetiminden ödeme alamayıp konuyu mahkemeye taşıyarak davayı kazanan kolej, bu alacağı karşılığında kulüple anlaştı. 200 bin TL karşılığında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'na 2 yıllığına reklam verecek kolej, davasını geri çekecek.

KAMPANYADAN 16 BİN TL

1912 Karşıyaka Derneği, Karşıyaka\'nın eski futbolcularından Banahene\'ye olan borcu nedeniyle FIFA\'dan küme düşme cezası almaması için başlattığı kampanyayı sonlandırdı. Karşıyaka yönetimi, Banahene\'ye dün 213 bin TL ödeyerek küme düşürme cezasının önüne geçerken kampanyadan 16 bin 355 TL toplandığı açıklandı. Dernek, kampanyayla ilgili, \"Kulüp yönetim kurulumuzun gerekli kaynağı yaratarak borcu ödediği haberini sevinerek aldık. Toplanmış olduğumuz 16 bin 355 TL tutarı, kulüp yönetimimizin başka bir ödemede kullanması için kendilerine iletip alınan makbuzu yayınlayacağız\" açıklamasını yaptı.