Karşıyaka'da Abdülhamit, alacakları nedeniyle TFF'ye başvurdu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da sağ bek Abdülhamit, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvurdu. Peşinatı ödenmeyen deneyimli futbolcunun TFF kanalıyla kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Yönetimin 1 ay içinde ödeme yapmaması halinde Abdülhamit serbest kalacak. İzmir ekibine 2015-16 sezonunun ikinci yarısında transfer olan 30 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon cezalı olduğu Pendikspor maçı dışındaki 14 karşılaşmada ilk 11\'de görev aldı.

Karşıyaka\'da daha önce ön libero Mustafa Aşan, forvet Can Erdem ve kaleci Erhan da alacakları nedeniyle TFF\'nin yolunu tutmuştu. Yönetim serbest kalma hakkı kazanan Mustafa Aşan\'la ödeme protokolü yaptı. Öte yandan şirketleşme çalışmalarını yürüten heyetin başında yer alan eski başkan Hasan Denizkurdu\'nun dün Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Toplantı ile ilgili detaylı açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

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