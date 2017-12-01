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Karşıyaka'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan operasyonda, 1 ton sahte alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 22:23

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan operasyonda, 1 ton sahte alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Mahallesi\'nde bir evde sahte içki üretildiği ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese yapılan baskında, yaklaşık 1 ton sahte rakı, votka ve viskiden oluşan alkollü içki ile 65 litre etil alkol, 20 litre alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 7 bin adet Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, bin 680 kaçak bandrol, 40 litrelik bidon ile 400 boş şişe ele geçirildi. Kurdukları düzenekle sahte içki ürettikleri belirlenen U.Y. ve O.Ö., gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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