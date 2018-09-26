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Spor

Karşıyaka Yönetimi, prim ödemesi yaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçı 5 puanla geçen Karşıyaka'da yönetim, futbolculara prim ödemesi yaptı

26 Eylül 2018 18:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk 4 maçı 5 puanla geçen Karşıyaka\'da yönetim, futbolculara prim ödemesi yaptı. Primleri 4\'er maçlık periyotlar halinde toplanan puana göre dağıtan yeşil-kırmızılılar, vergi ödemesi de gerçekleştirdi. Atatürk Stadı\'nda 1 Ekim Pazartesi gününe alınan maçta kendisiyle aynı puandaki Esenler Erokspor\'u konuk edecek Karşıyaka, Alibeyköyspor deplasmanı sonrası verilen 2 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Karşıyaka\'da 2\'nci haftadaki Düzcespor maçında köprücük kemiği kırıldığı için yeşil sahalardan uzak kalan Mustafa Değirmenci dışında eksik bulunmuyor.

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