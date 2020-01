Karşıyaka yine karıştı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka, yine sıkıntılı günler yaşıyor.

Ligde ödenmeyen borçları nedeniyle aldığı puan silme cezalarının ardından 14 haftadır düşme barajından kurtulamayan Karşıyaka, devrenin sonunda son 3 maçta 7 puan toplayan tek basamak üzerindeki Kipaş Kahramanmaraşspor\'un 3 puan gerisinde kaldı. Takımdaki futbolcuların biriken alacakları için tek tek Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği transfer yasaklısı kulüpte yeniden seçim tartışmaları başlarken Taraftarlar Derneği ise teknik direktör Halim Okta ve ekibinin görevden alınmasını talep etti.

Şirketleşerek futbola dışarıdan yatırım ortağı alıp düzlüğe çıkma projesinde halen somut gelişme bekleyen yeşil-kırmızılılarda camianın bir kısmı, 28 Aralık\'ta şirketleşmeyi görüşmek için yapılacak olağanüstü genel kurula seçim maddesi ekletmeyi tartışıyor. Yönetim, kongreden seçim kararı çıkmaması için genel kurul açıklamasına, gündeme başka bir ilave yapılmaması maddesi koymuştu. Şirketleşme görüşmelerinden somut sonuç çıkmazsa Başkan Mutlu Altuğ\'a seçim baskısı yapılacağı konuşuluyor. Altuğ\'un kulübe yıllardır destek veren Yaşar Holding\'in Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral\'la da arası açıldı.

Selim Yaşar\'ın Altuğ\'u istifaya davet ettiği, olağanüstü genel kurula seçim maddesi eklenmesini önerdiği belirtildi. Son 4 maçtır bileği bükülmemesine rağmen üst üste 3 beraberlikle devreyi düşme hattında bitiren ekipte faturayı teknik direktör Halim Okta\'ya kesen taraftarlar ise, \"Oynadığımız bütün maçlarda oyuna müdahale ve kadro adaleti konusunda fahiş hatalar yapan Halim Okta ve yardımcılarının bu takımda miadı dolmuştur. Üzerine düşeni kim nasıl algılıyorsa gerekeni çok acil bir şekilde yapın\" mesajını yayınladı. Şirketleşmeye kanalize olan Başkan Altuğ ise devre arasında futboldaki transfer yasağının mutlaka kalkacağını açıklayıp, \"7-8 transfer yapacağız. İstemediğimiz isimler gidecek\" dedi.

CAN NE YAPSIN?

Karşıyaka\'da 5\'inci sezonunu geçiren golcü Can Erdem, sezonun ilk yarısında takımı ayakta tutan isim oldu. Can, ligde oynanan 17 maçın 14\'ünde forma giyerek 8 gol atsa da takımını düşme hattından çıkarmaya yetemedi. Alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvuran isimlerden biri olan 30 yaşındaki golcünün adı, serbest kalıp kulüpten ayrılması durumunda Fethiyespor\'la anılıyor. Karşıyaka\'da Abdülhamit, Erhan ve Mahmut da Can gibi Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çekmişti. Son maçta Halim Okta\'nın yardımcısıyla tartışarak kadroya alınmayan Ali Say\'ın durumu da belirsiz.