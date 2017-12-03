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Spor

Karşıyaka Yaşar Holding'e gidiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da şirketleşme çalışmalarını yürüten heyetin başında yer alan eski Başkan Hasan Denizkurdu, yarın Yaşar Holding'le bir görüşme daha yapılacağını açıkladı

03 Aralık 2017 16:00

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da şirketleşme çalışmalarını yürüten heyetin başında yer alan eski Başkan Hasan Denizkurdu, yarın Yaşar Holding\'le bir görüşme daha yapılacağını açıkladı.
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar\'la saat 11.00\'de bir araya geleceğini söyleyen Hasan Denizkurdu, \"Önümüzde farklı seçenekler var. Basketbol şubesi şirketleştirilip, Yaşar Holding\'le anlaşma yapılabilir. Ya da kulübün tamamı için şirketleşme kararı alınabilir\" dedi.
Kulübe niyet mektubu sunan Hollandalı şirket Infinite Group\'la 6-8 Aralık tarihleri arasında bir görüşme daha yapmayı planladıklarını belirten Hasan Denizkurdu, \"Hollandalı şirketi araştırıyorum. Rus şirketten henüz bir teklif yok. Camiadan varsa teklifi olan gelsin. Kimse endişelenmesin. Ben her gün temaslarımı sürdürüyorum. Ancak şirketleşme bir anda olacak bir iş değil. Prosedür yürüyor. Kulübün hesapları inceleniyor. Tüm formülleri, alternatifleri değerlendiriyoruz\" diye konuştu.

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