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Spor

Karşıyaka tramvayına bisiklet yarışı molası

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, 53

14 Ekim 2017 21:08

İzmir\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, 53. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu kapsamında raylar üzerine kurulan stantlar nedeniyle bu bölgede tramvay seferleri yapılamadı.
53. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun Selçuk-İzmir arasında koşulan 5. etabı İzmir\'de kent içi trafiği ve toplu ulaşımı olumsuz etkiledi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yolların kapatılması nedeniyle trafik için çeşitli önlemler alındı. Ancak, UKOME kararında yer almayan Karşıyaka tramvayının bir bölümünde, yarış organizasyonu kapsamında raylar üzerinde açılan standlar nedeniyle sefer yapılamadı.
Bisiklet turu organizsyonu kapsamında Karşıyaka tramvay istasyonunun yan tarafında, rayların arasına TIR yerleştirildi. TIR\'ın kapakları rayların üzerine açılarak stant oluşturuldu. Bu nedenle sefer yapan tramvaylar, Bostanlı Çarşı durağından geri dönmek zorunda kaldı. Karşıyaka İstasyon ve Alaybey\'e tramvay seferleri saat 11.00\'dan akşam saatlerinde yarış bitimine kadar yapılamadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tramvayla ilgili durumun kendilerine sürpriz olduğunu söyledi. Yetkililer, yolcuları, istasyonlarda sözlü, sosyal medya ve bilgilendirme panolarında yazılı olarak bilgilendirdiklerini dile getirdi. Bisiklet turunun organizatörler ise Valilik\'ten izin aldıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tramvay rayları üzerindeki TIR\'dan görüntü
- İstasyondaki elekronik bilgilendirme panosundan görüntü
- Vatandaşların bilgilendirilmesinden görüntü
- Finiş noktasındaki taktan görüntü

HABER-KAMERA: MEHMET GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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