Karşıyaka stat mağduru

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de kendine ait yeni stadı ilk talep eden kulüp olan Karşıyaka, stadyum sorununa çözüm bulamayan tek kulüp olarak kaldı.

Karşıyaka, Onursal Başkan Selçuk Yaşar\'ın 1998\'de, yani 20 yıl önce gündeme getirdiği KSK marina, plaza ve stat projesinden bu yana yeni stat hayaliyle yanıp tutuşurken elindeki mevcut tesislerinden de oldu. İzmir\'in kuzey aksında yer alan Karşıyaka\'daki stadyum ihtiyacını karşılamak için yıllardır gündeme gelen projelerin hiçbiri gerçekleşmezken, kentin birçok yerinde yeni statlar yükseldi, diğer kulüplerin hepsi stat sorununu çözdü. Yıllarca farklı arazileri stat için değerlendiren, Örnekköy\'deki 40 bin kişilik stat projesi ülkemizin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasına bile giren Karşıyaka, 2012\'de yeni stadın kiracısı olduğu mevcut İlçe Stadı\'nın arazide yapılmasını teklif etti.

Karşıyaka\'nın bu adımından sonra Göztepe\'ye Gürsel Aksel Tesisleri\'nin yerine stat yapılması gündeme geldi. \"Ezeli rakiplere ikiz stat\" fikriyle projeler, Toplu Konut İdaresi tarafından Ocak 2014 ve Haziran 2017\'de birer gün arayla ihaleye çıkarıldı. Karşıyaka Stadı\'nın 54 milyon TL\'ye ihale edilen ilk projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin açtığı dava üzerine Ankara 18\'inci İdare Mahkemesi\'nin kararıyla süreç uzayınca iptal oldu. 62 milyon TL bedelle yapılan ikinci ihale de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın stat için yaptığı imar planı değişikliğine 7 vatandaş dava açınca geçen Temmuz ayında iptal edildi. Yeni stat inşaatının başlaması için 2015\'te yeşil-kırmızılıların kullanımındaki İlçe Stadı, tenis kortları, voleybol salonu, tartan pist, yelken tesisleri ile 3 adet restoran yıkılırken kulüp, atıl kalan bu arazide büyük gelirden de oldu. Stat için gündemde şu an yeni bir ihale yok.

Maçlarını Atatürk Stadı\'nda oynamak zorunda kalan Karşıyaka, bu süreçte 1\'inci Lig\'den 3\'üncü Lig\'e kadar düşerken, Göztepe\'nin Karşıyaka ile aynı dönemde Haziran 2017\'de 219 milyon TL\'ye tekrar ihale edilen yeni stadı 2019 yazında bitecek. Göztepe ve Altınordu, stat sorunlarına 2 yıl önce açılan Bornova Stadı\'nı kiralayarak çözüm buldu. Şimdilik Atatürk Stadı\'nı yeşil-kırmızılılar ile birlikte kullanan Altay, yenilenen haliyle bu sezonun ikinci yarısına yetişmesi planlanan Alsancak Stadı\'na taşınmanın hayalini kuruyor. Bucaspor, ilçe belediyesinin yaptığı yeni stadına 2009 yılında kavuştu. Menemen Belediyespor\'un stadı geçen yıl yenilendi. Tire 1922 için Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl bir stat yapıldı. Bergama Belediyespor\'un kendi stadı var. Bölgesel Amatör Lig\'deki İzmirspor için de Buca İlçe Stadı tahsis edildi.

\"KARŞIYAKA STADI KULÜBÜN HAKKI\"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Karşıyaka Stadı\'na kavuşmanın kentte stat konusunda en mağdur kulüp olan Karşıyaka\'nın hakkı olduğunu söyledi. İZVAK Başkanı Erten, \"İzmir\'de stat konusunu yaklaşık 20 yıl önce ilk gündeme getiren Karşıyaka Spor Kulübü\'dür. 20 yıllık bir mücadeleye rağmen hala sonuç alınamadı. Başlamış inşaat devam ettirilemedi. Oysa çoktan bitmeliydi. Burada öncelikle camianın kendi içinde ciddi, samimi, iyi niyetli ve pozitif bir özeleştiriye ihtiyacı var. Karşıyaka bu konuda gerçekten en mağdur kulüp durumunda\" dedi.

Karşıyaka\'nın gecikmeden dolayı büyük ekonomik kayıplara uğradığını belirten Erten, \"Karşıyaka Stadı, Karşıyaka Spor Kulübü\'nün hakkıdır. Şehir içinde stat olur mu, olmaz mı tartışması ile yıllar harcandı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir spor gündemi olmaz. İzmir\'de bu söylemlerle senelerce enerjimizi boşa harcadık. Bu söylem sadece bize özgü ve hiçbir bilimsel dayanağı yok. İzmir\'deki diğer iki stat inşaatı hızla ilerliyor. Bittiğinde bu tartışmanın ne kadar gereksiz olduğunu, ne kadar anlamsız olduğunu hep beraber göreceğiz. Dünyanın en güzel, en büyük statlarının büyük çoğunluğu şehirlerin kalbindedir. Bu alanlar 7/24 yaşar ve o şehre değer katarlar\" diye konuştu.

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