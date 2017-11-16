Karşıyaka şirketleşmeyi 1 ay içinde tamamlayacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Olağanüstü mali kongrede şirketleşme için çalışmalara başlama yetkisini alan Karşıyaka yönetiminde Başkan Mutlu Altuğ, kulübün önündeki yeni puan silme tehlikeleri ve yaklaşan ara transfer dönemine dikkat çekerek, \"Çalışmaları 1 ay içinde tamamlamamız lazım\" dedi. Kongre üyelerine şirketleşmeyle ilgili kulüple ortaklık kurmak isteyen Infinite Group\'tan alınan niyet mektubunu sunan Altuğ, henüz bir firmayla kesin olarak anlaşmaya varmadıklarını söyleyerek, \"Önemli olan önümüzü açmaktı. Şu an önümüz açıldı. Tek bir şirkete odaklanmak doğru değil. Bu firma Yaşar Holding de olabilir başka bir şirket de. Yaşar Holding\'le de yıllardır süren bağımızı koparmaya niyetimiz yok. Logo, isim, renklerin kalacağı, derneğin mutlaka yönetimde olacağı şartlarını kabul eden şirketlerle görüşme yapacağız\" dedi.

Altuğ, şirket ana sözleşmesini oluşturup, önce bütün hisselerin dernekte olacağı bir şirket kuracaklarını dile getirdi. Şirketleşmede öncelikli olarak futbol takımının önündeki aciliyeti bulunan FIFA dosyalarını temizlemeleri gerektiğini, ardından basketboldaki borçları ödeyip futbolda yasağı kaldırarak takımı takviye etmeyi istediklerini belirten Altuğ, \"Muhakkak ve muhakkak transfer yasağını kaldıracağız. Futbol takımında mental yorgunluk görüyorum. İkinci aşamada genel borçları temizlemeliyiz\" diye konuştu. Mali kongrenin aynı zamanda bir güven oylaması da olduğunu ifade eden Altuğ, \"Salonda camianın tek vücut olması, çatlak ses çıkmaması önemliydi. Oluşturduğumuz 9 kişilik komite başkana ve yönetime bağlı danışma komitesi olacak. Görüşmeleri beraber yapacağız, imza yetkisi kulüp başkanında olacak\" dedi.

DENİZKURDU\'NDAN ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Karşıyaka\'da şirketleşme görüşmeleri için camia bünyesinden oluşturulan 9 kişilik komiteye başkanlık edecek Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, süreci şeffaf bir şekilde, kamuoyuyla bilgi paylaşımında bulunarak yürüteceklerini söyledi. Denizkurdu, \"Teklif veren firmaları çağırıp görüşmelere hemen başlıyoruz. Öncelikli olarak ilk teklif veren firmayı davet edeceğiz. Sürecin her safhası açık olacak. Camianın da bana olan güveni var. Şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımında bulunacağız\" diye konuştu.

KURUCUSU VE PATONU TÜRK

Karşıyaka\'nın mali kongresinde Başkan Mutlu Altuğ, kongre üyeleriyle beklenildiği gibi Hollanda kökenli bir yatırım firması olan Infinite Invest\'ten alınan, üzerinde kulübe 4-6 milyon euro arası kaynak sağlanabileceği yazılı niyet mektubunu paylaştı. Başkan Mutlu Altuğ\'un şirket ortaklığında önceliği bu gruba verdiği, son dönemde ismi anılan diğer taliplerin ise yönetim tarafından özellikle gündeme getirildiği ortaya çıktı. Proje finansmanı, fon yönetimi ve yatırım şirketi olduğu açıklanan Infinite Group\'un kurucusu ve CEO\'su ülkemizde çok tanınmayan Türk iş adamı Kazım Atilla. Infinite Group\'un Rotterdam ve Dubai\'de merkezleri olduğu belirtildi.