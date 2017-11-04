Karşıyaka-Şanlıurfaspor maçından notlar

İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Teknik Direktörü Halim Okta, taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Atilla Güneş’in istifasının ardından göreve getirilen ve geçen hafta Kahramanmaraşspor deplasmanında ilk kez takımın başında yer alan Okta, İzmir’de ilk kez kulübeden takımını yönetti.

EV sahibi ekibin haftalardır maç kazanamaması ve 6 puanının silinerek son sırada yer almasının da etkisiyle tribünler boş kaldı. Müsabakanın cumartesi günü erken saatte oynanması da Karşıyakalı taraftarın maça ilgisini azalttı. Kapalı tribünde yaklaşık 1500 Karşıyaka taraftarı takımı destekledi. Az sayıda Altaylı da Karşıyakalıların yanında yer aldı. Şanlıurfaspor’u 50\'ye yakın taraftarı yalnız bırakmadı.

SEZON başından Karşıyaka’dan ayrılarak Şanlıurfaspor’la anlaşan gurbetçi orta saha oyuncusu Okan Şahingöz, eski takımına karşı yedek soyundu. Karşıyakalı taraftarlar, geçen hafta Okan’ın Hollanda’daki eski kulüplerine ödenmesi gereken yetiştiricilik bedeli için kampanya başlatarak para toplamış ve kulübün -9 puan ceza almasını önlemişti.

MÜSABAKANIN baş hakemi Serdar Akkoçoğlu, maçın 43\'üncü dakikasında sakatlanarak görevine devam edemedi. Akkoçoğlu’nun yerine 4\'üncü Hakem Ozan Bileyci karşılaşmayı yönetti. Karşıyakalı taraftarlar Akkoçoğlu için, “Geçmiş olsun hakem” şeklinde tempo tuttu.