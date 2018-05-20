Karşıyaka ruhu geri gelecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e 38 yıl sonra düşen Karşıyaka\'da teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk İskender, Karşıyakalılık ruhunu yeniden kazanacaklarını söyledi. \"Kulübün transfer yasağı bir teknik adam için serzeniş sebebi olabilir ama ben bu durumu bilerek geldim\" diyen İskender, \"Kim olursa olsun 18 Karşıyaka çocuğu bana yeter. As kadroda oynayan sözleşmeleri bitmiş birçok futbolcu var. Anlaşılan futbolcularla çok çalışıp en iyi takımı oluşturacağız. İlk hedefim takımda Karşıyaka ruhunu geri getirmek olacak. Ekonomik eksikliklere, transfer yasağına sığınarak sorun çıkaran bir oyuncu tüm takımı etkileyebilir. Buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

Takımı, mevcut kadroyu ve gençleri iyi tanıdığını söyleyen Ufuk İskender, \"Burada son dönemde bu şartlarda görev yapan Soner Tolungüç eski takım arkadaşım, Cihat Arslan eski futbolcum. Karşıyaka değil Türkiye\'nin Dünya\'nın en büyük camialarından biri. Yüküm çok ağır olacak. Karşıyaka\'nın hedefleri her zaman en iyisidir ama 3 yılda 2 kez küme düşüp 3 farklı lig görmüş bir kulübüz. Karşıyaka\'nın hedefi sadece futbolu değil kulübü kurtarmak, sorunları çözüp adım adım ilerlemek. Ben takımı önce bir aile haline getireceğim. Karşıyaka\'nın ruhuna uyan bir yapım var. Önemli olan Karşıyaka ruhu olacak. Hedefimiz çok çalışmak. Bu kulüpte personelinden futbolcusuna herkesin yüzü artık gülecek\" diye konuştu.