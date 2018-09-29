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Spor

Karşıyaka rotasını çizecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- -  TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka, Pazartesi günü Esenler Erokspor'u ağırlayacağı maçta gruptaki konumunu belirleyecek

29 Eylül 2018 14:13

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- - 
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk 4 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka, Pazartesi günü Esenler Erokspor\'u ağırlayacağı maçta gruptaki konumunu belirleyecek. Grupta 11\'inci sırada yer alan Karşıyaka, kazanırsa 3 puan gerisinde yer aldığı zirve yarışına ortak olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, mağlubiyet durumunda alt sıralarda kalacak. 
Kadrosu Mustafa Aşan hariç tamamen altyapıdan profesyonel olan isimlerden oluşan Karşıyaka, maçta rakibin yanı sıra İzmir ve Ege\'de hafta sonu boyunca etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarıyla da mücadele edecek. Karşılaşmanın biletleri tam 15, öğrenci 10 TL\'den satışa çıktı. Yeşil-kırmızılıların hafta içi mesai saatine denk gelen maçı akşam saatlerine aldırma talebi kabul görmedi.

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