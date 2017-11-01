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Spor

Karşıyaka kötü gidişe son vermek istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 puanı silindikten sonra düşme hattında dibe demir atan Karşıyaka'da camia, 15 Kasım'daki mali kongre ve şirketleşme gündemine kilitlenirken geçen hafta teknik direktörlük görevine getirilen Hali

01 Kasım 2017 18:05

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 6 puanı silindikten sonra düşme hattında dibe demir atan Karşıyaka\'da camia, 15 Kasım\'daki mali kongre ve şirketleşme gündemine kilitlenirken geçen hafta teknik direktörlük görevine getirilen Halim Okta, bulundukları durumdan kurtulmak için futbolcuların moralinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
Yeşil-kırmızılıların başında çıktığı ilk maçta Kahramanmaraşspor deplasmanından 3-3 beraberlikle dönen Okta, \"Sahada tüm olumsuzluklara rağmen mücadele ettik ve kazanmaya çok yakın hale geldik. Son dakikalarda beraberlik golünü yememiz şanssızlık oldu. Bu galibiyet bize moral aşılayacaktı. Şimdi cumartesi günü Şanlıurfaspor\'u yenerek çıkış yakalamamız gerekiyor\" dedi.
Transfer yasaklısı kulübün sezon başından bu yana ekonomik sorunlar, puan silme cezalarıyla boğuştuğunu belirten Okta, \"Futbolcuların üzerinde bu durumlardan kaynaklı sıkıntı var. Demoralize olmuş durumdalar. Ancak ligde son sırada yer almamız kurtuluş umudumuzu azaltmıyor. Üst sıralarımızdaki takımlarla aramızda çok fark yok. Düşme hattından çıkmak yalnız 2 galibiyete bakar. Aynı takım geçen sezon Play-Off\'u 1 puanla kaçırmış. Takımın morali yerine gelirse gerçek futbollarını sahaya yansıtacaklarından şüphem yok\" diye konuştu. Yeşil-kırmızılılarda sol bek Onur\'un arka adalesindeki sakatlığı devam ediyor.

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