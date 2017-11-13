Karşıyaka kongreye kilitlendi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Mali olarak tarihinin en sorunlu dönemini geçiren Karşıyaka\'da 15 Kasım Çarşamba günü şirketleşmenin tartışılacağı olağanüstü mali kongre öncesi yeni gelişmeler var. Futbol şubesini şirketleştirip dışarıdan mali destekle kulübü ayağa kaldırmayı hedefleyen Kaf-Kaf\'ta temmuz ayından bu yana tartışılan SBK Holding, Rus bahis firması, Roman Abramovic gibi iddiaların ardından dün de Galatasaray\'ın eski futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu\'nun İzmir\'e gelerek kulübün eski altyapı sorumlusu Murat Sır tarafından Başkan Mutlu Altuğ\'un arabasıyla karşılandığı ortaya çıktı. Çeşme\'ye giden iki eski yıldızın NBA takımlarından Brooklyn Nets\'in de sahibi olan Rus milyarder Mihail Prohorov ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Prohorov, Rusya\'nın en zengin 3 kişisinden biri olarak biliniyor.

Futbolu bıraktıktan sonra Bursaspor ve Galatasaray\'ı da çalıştıran Hagi, Romanya\'da 8 yıl önce kurup halen teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta takımını geçen sezon şampiyonluğa taşıdı. Menajerliğe başlayan Popescu ise ülkesinde uluslararası transfer yolsuzluğu nedeniyle yargılandığı davada suçlu bulunarak 570 gün hapis yattı, Kasım 2015\'te tahliye oldu. Karşıyaka ile ilgilenen firmalardan birinin de Hollandalı olduğu iddiaları var. Firmalarla ilgili çarşamba günü kongreye niyet mektubu sunacağını açıklayan Mutlu Altuğ, bir değil birkaç çözüm ortağıyla temasta olduklarını söyledi. Camiadan 15\'e yakın eski başkan ve yöneticiyle yaptığı toplantıda firma ismi belirtmekten yine kaçınan Altuğ, \"Karşıyaka\'nın tarihi ve geleceğiyle ilgili çok önemli bir kongre yapacağız\" dedi.

\"Kulübümüzün durumunu herkes biliyor\" diyen Altuğ, \"Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz ve çeşitli kampanyalarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef bu kampanyalar yaraya pansuman, günü kurtarmaktan öteye gidemiyor. Gün geçtikçe umutsuzluğa doğru gidiyoruz. 1.5 sezon önce bu durumu bilerek göreve geldik. Borcumuz 53 milyon TL civarında ve hiçbir faaliyet yapmasak bile faizleriyle artıyor. Marka değerini maalesef son yıllarda hepimiz itibarlaştırmışız. Hep çok üstleri hedeflemişiz fakat tutumlarımız altta kalmış. Bu dakikadan sonra kulübün mevcut işleyişinde bir takım değişiklikler yapmalıyız. Kulüp satılıyor diye bir şey kesinlikle yok. Kulübün markasını satmak, bir branşını satmak gibi bir düşünce aklımızdan geçmez. Bu sorumluluğu üzerime alacak kadar riske girmem\" diye konuştu.

Futboldan gelen yükün artık basketbolun kaynaklarına yöneldiğini belirten Altuğ, \"Yaklaşık 350 icra dosyası var. Futbolda yasağı açmak için de 13.5 milyon TL ödemeliyiz. Futbol takımında bir mental yorgunluk var çünkü yasakla üçüncü döneme giriyoruz ve oyuncular, \'İyi de olsam kötü de olsam nasıl olsa buradayım\' diye düşünmeye başladı. Basketbolda Euroleague döneminden yasak belimizi büküyor. Mali kongrede herhangi bir şirkete kulübün belli bir kısmını veriyoruz diye ortaya çıkmayacağız. Camiadan bir komite kuracağız. Çözüm ortağı olmak isteyen çok ciddi firmalarla bu işi yürütmek için onay alacağız. Kapıya kadar getirdiğim, tarihi bir fırsat olarak gördüğüm projeyi hayata geçirmek için benim de içinde olduğum bir komite karar verecek. Ancak biran önce yola şirket olarak devam etmeliyiz\" dedi.

BÜYÜKORAL\'DAN DESTEK

Karşıyaka\'da divan kurulundaki başkanlık görevinden mali kongrede istifa etmeye hazırlanan Cihan Büyükoral, Başkan Mutlu Altuğ\'a şirketleşme konusunda destek verdi. Büyükoral, \"Başkan Altuğ\'un karşı taraflardan aldığı belgeler var. Günü, ayı geçeriz ama artık yol ayrımındayız. Önümüzde geçmişteki Vefaspor, İzmirspor gibi örnekler var. Büyümek için önümüzde fırsat olduğunu görüyorum. Önemli bir yol ayrımındayız\" dedi. Büyükoral, şirketleşme fikrine geçen temmuz ayında kulübün önündeki stat, salon projelerini ve buradan gelecek gelirleri hatırlatarak soğuk yaklaşmıştı.

\"KAOSA SÜRÜKLEMEK OLUR\"

Karşıyaka\'da camiadan bir grubun mali kongrede imza toplayıp yönetime seçimli kongre kararı aldırmayı planladığı konuşulurken Başkan Mutlu Altuğ, \"Böyle bir dönemde bu kararı alıp kulübü kaosa sürüklemek isteyeceklerini sanmıyorum. Kendi kararları\" dedi. Taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Mutlu Altuğ\'u futbol ve basketbol takımlarındaki kötü gidişat, yönetimin futbol takımının puanlarının silinmesi karşısında aciz kalması, yöneticilerin istifasıyla iki şubede de aylardır yönetim belirlenmemesi gibi nedenlerle istifaya davet etmişti.

İKİSİ DE DÜŞMA HATTINDA

BİR yandan şirketleşmeyi tartışan ve her gün yeni bir grupla adı anılmaya başlayan Karşıyaka, diğer yandan hem futbol hem de basketbolda düşme hattında bulunuyor. TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta ödenmeyen borçları yüzünden 6 puanı silinen futbol takımı, düşme hattındaki en yakın rakibi Nazilli Belediyespor\'a da deplasmanda 1-0 yenildi. Grupta 10 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen rakibine hayat veren Kaf-Kaf, 5 puanla son sırada kaldı. Ligde 12\'inci hafta geride kalırken Kaf-Kaf\'ın kurtuluş hattıyla arasında 4 puan var. Yönetimle takımın arası da maç öncesi yaşanan prim krizi nedeniyle gerildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde henüz 2.5 yıl önce şampiyon olarak tarihinde ilk kez Euroleague oynayan Pınar Karşıyaka, üst üste 5\'inci yenilgisini evinde Eskişehir Basket\'ten 74-70\'lik skorla aldı. Ligde 6 haftada yalnız 1 kez kazanabilen yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Futboldaki gibi transfer yasağı bulunan basketbol takımı, sezon başında alınıp lisansı bonservis engeli nedeniyle çıkarılamayınca 1 dakika bile oynamadan sözleşmesini tek taraflı sonlandıran Dustin Hogue\'un gidişiyle 4 yabancıyla kaldı.

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