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Spor

Karşıyaka kaybetmek istemiyor

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 4'üncü sıradaki Yeni Orduspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, kaybetmeme serisini sürdürmek istediklerini belirtti

22 Kasım 2018 14:22

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda 4\'üncü sıradaki Yeni Orduspor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka\'da teknik direktör Mesut Toros, kaybetmeme serisini sürdürmek istediklerini belirtti. 
Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, son 6 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı takımın özgüveninin yerine geldiğini söyleyen deneyimli teknik adam, \"Oyuncularımızın motivasyonları yerinde. Deplasmanda hedefi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Oyun felsefemiz oturdu. Dış sahada nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Hedefimiz puan ya da puanlarla evimize dönmek\" dedi. 
Ordu ekibinin şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduğunu dile getiren Mesut Toros, \"Bu ligde o gün çok isteyen ve iyi motive olan hak ettiğini alıyor. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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