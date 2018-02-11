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Spor

Karşıyaka kahroldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Şubat 2018 16:16

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Niğde Belediyespor\'a 2-0 yenilerek kümede kalma barajının 4 puan gerisine düşen Karşıyaka\'da büyük üzüntü yaşanıyor. Yeşil-kırmızılı takımın başında çıktığı 3. maçında mağlubiyetle tanışan teknik direktör Cihat Arslan, hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. İki toplarının direkten döndüğünü, yüzde yüzlük 3-4 pozisyonu değerlendiremediklerini anlatan Arslan, \"Attığımız net bir gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Galibiyeti kaçıran bizdik. Rakip pozisyona giremedi, uzaktan tek bir şutla geriye düştük. Daha sonra baskı yaptığımız anlarda kontrataktan rakip ikinci golü buldu. Oyun ve mücadele beni tatmin etti. Şans bizden yana değildi\" dedi.
Kaf-Kaf\'ın eski yabancı oyuncularına yaptığı ödemelerle kulübün -18 puan cezası almasını önleyen işadamı Mesut Sancak\'a ve yönetim kuruluna teşekkür eden deneyimli teknik adam, \"Bu konu Karşıyaka camiası ve bizim için çok önemli. Karşıyaka camiası bu desteği ve bu tür yardımları unutmayacaktır. Yapılanlar bizi motive ediyor. Bir mağlubiyetle küme düşmeyiz. Galip gelseydik de ligde kalmayacaktık. Yolumuza devam ediyoruz\" diye konuştu.
Karşıyaka\'da çarşamba günü Bugsaşspor\'la deplasmanda oynanacak maç öncesi sağ bek Abdülhamit\'in sakatlanması, sol bek Onur\'un cezalı duruma düşmesi ise keyifleri kaçırdı. Kaburgasında parçalı kırıklar oluşan Abdülhamit en az 1 ay takımdan ayrı kalacak.

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