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Spor

Karşıyaka, Kahramanmaraşspor karşısında çıkış arayacak

İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Ekim 2017 16:11

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor\'la 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen 17. sıradaki 1 puanlı Karşıyaka, yarın deplasmanda 6 puanlı 15. basamaktaki Kahramanmaraşspor önünde çıkış arayacak. 12 Şubat Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak randevuda Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Teknik Direktör Atilla Güneş\'in istifasının ardından Beşiktaş altyapısından göreve getirilen yeni teknik patron Halim Okta, yeşil-kırmızılı takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.
Eski futbolcusu Banahene\'ye olan borcunu ödememesi nedeniyle FIFA\'nın, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle TFF\'nin verdiği cezalarla 6 puanı silinen Kaf-Kaf\'ta taraftarlar kampanya yaparak topladıkları parayla hafta içinde kulübün 9 puanının daha silinmesini önledi. Yeşil-kırmızılılar, eski futbolcu Okan Şahingöz\'ün Hollanda\'da daha önce forma giydiği üç kulübe yetiştiricilik bedeli olarak yaklaşık 340 bin TL ödeyerek kurtuluş meşalesini yaktı. Taraftarlar toplanan paranın kalanıyla bu hafta 5\'er bin TL galibiyet primi ödeme kararı aldı.

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