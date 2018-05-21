T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka kadrosunu korumak istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra futbol şube yönetiminde yeni yapılanmaya giderek teknik direktörlük görevine Ufuk İskender, sportif direktörlüğe ise İsmet Arzuman'ı getiren Karşıyaka, iç transferde futbolcularla masaya otura

21 Mayıs 2018 17:23

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra futbol şube yönetiminde yeni yapılanmaya giderek teknik direktörlük görevine Ufuk İskender, sportif direktörlüğe ise İsmet Arzuman\'ı getiren Karşıyaka, iç transferde futbolcularla masaya oturacak. Sözleşmesi biten isimlerle daha önce ön görüşme yapan İzmir ekibi, yarından itibaren hem serbest kalan hem de mukavelesi süren oyuncuları 5\'erli gruplar halinde kulübe davet ederek pazarlık yapacak. 
Son 2 sezondur transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan İzmir ekibinde takımın aslarından Tayfun, Mustafa Aşan, Abdülhamit, Mahmut, Arif, Metin, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Onur olmak üzere 12 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Cenk, Hakan, Mustafa gibi isimlerle daha öne görüşen yeşil-kırmızılılar, kadroyu korumak istiyor. Tarihinde ilk kez liglerde dördüncü kategoriye gerileyen Karşıyaka\'nın transfer yasağını kaldırabilmek için ise 15 milyon TL civarında eski borç ödemesi gerekiyor.
BATTAL\'IN ÖNCELİĞİ KAF-KAF
Karşıyaka ile sözleşmesi biten altyapı patentli Battal Demirbilek, kulübüyle masaya oturmadan hiçbir takımla görüşmeyeceğini söyledi. Henüz 13 yaşında altyapı oyuncusu olarak başladığı Karşıyaka kariyerinde 12 yılı geride bırakan Battal, \"Hem geçen sezon hem de bu sezondan alacağım var. Sözleşmem bitti ancak ben öncelikle kulübümle görüşüp takımda kalmak istiyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLigUfukArzumanKarşıyakaSözleşmesiTayfun Mustafa Aşan Abdülhamit Mahmut Arif Metin Cenk Hakan Anıl Battal BartuOnurCenk Hakan MustafaTarihindeTLBATTALKAFKAF KarşıyakaBattal DemirbilekHenüz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24