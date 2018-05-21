Karşıyaka kadrosunu korumak istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra futbol şube yönetiminde yeni yapılanmaya giderek teknik direktörlük görevine Ufuk İskender, sportif direktörlüğe ise İsmet Arzuman\'ı getiren Karşıyaka, iç transferde futbolcularla masaya oturacak. Sözleşmesi biten isimlerle daha önce ön görüşme yapan İzmir ekibi, yarından itibaren hem serbest kalan hem de mukavelesi süren oyuncuları 5\'erli gruplar halinde kulübe davet ederek pazarlık yapacak.

Son 2 sezondur transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan İzmir ekibinde takımın aslarından Tayfun, Mustafa Aşan, Abdülhamit, Mahmut, Arif, Metin, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Onur olmak üzere 12 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Cenk, Hakan, Mustafa gibi isimlerle daha öne görüşen yeşil-kırmızılılar, kadroyu korumak istiyor. Tarihinde ilk kez liglerde dördüncü kategoriye gerileyen Karşıyaka\'nın transfer yasağını kaldırabilmek için ise 15 milyon TL civarında eski borç ödemesi gerekiyor.

BATTAL\'IN ÖNCELİĞİ KAF-KAF

Karşıyaka ile sözleşmesi biten altyapı patentli Battal Demirbilek, kulübüyle masaya oturmadan hiçbir takımla görüşmeyeceğini söyledi. Henüz 13 yaşında altyapı oyuncusu olarak başladığı Karşıyaka kariyerinde 12 yılı geride bırakan Battal, \"Hem geçen sezon hem de bu sezondan alacağım var. Sözleşmem bitti ancak ben öncelikle kulübümle görüşüp takımda kalmak istiyorum\" dedi.