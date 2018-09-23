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Spor

Karşıyaka kaçanlara yanıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Alibeyköyspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Karşıyaka kaçırdığı gollere yandı

23 Eylül 2018 15:43

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Alibeyköyspor deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle dönen Karşıyaka kaçırdığı gollere yandı. 
Daha önce de 1-0 kaybettiği Düzcespor maçında girdiği sayısız fırsatları harcayan yeşil-kırmızılılar kaybettiği puanlarla zirve yarışına ortak olma şansını tepti. Sportif direktör İsmet Arzuman 2 maçta kaybettikleri 5 puanla liderlik fırsatını kullanamadıklarını söyledi. Arzuman, \"Her geçen hafta daha iyiye gideceğiz. Alibeyköy\'de olumsuz saha şartlarına rağmen galibiyete yakın taraftık. Üst üste gelen 2 gol konsantremizi bozdu\" dedi.

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