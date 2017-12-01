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Spor

Karşıyaka ilk peşinde

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Konya Anadolu Selçukspor'u konuk edecek Karşıyaka, rakibini yenerek bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı hedefliyor

01 Aralık 2017 16:55

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü Konya Anadolu Selçukspor\'u konuk edecek Karşıyaka, rakibini yenerek bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı hedefliyor. Karagümrük deplasmanından zaferle dönen yeşil-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle bir kez daha galip gelerek düşme hattından çıkmayı planlıyor. Ligde 8 puanla 16\'ncı sırada yer alan Karşıyaka, bir basamak üzerinde yer alan 9 puanlı Nazilli Belediyespor\'un Pendikspor deplasmanında takılmasını umut ediyor. 
Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor\'un pilot takımı ile karşılaşacaklarını ifade eden Teknik Direktör Halim Okta, \"Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen genç bir rakiple oynayacağız. Biz de bir an önce ateş hattından kurtulmak istiyoruz. Oyuncularımızın morali yerinde. Geldiğimizden bu yana inanılmaz bir özveriyle mücadele ediyorlar. Onlara güvenim tam\" diye konuştu. 
Yeşi-kırmızılı ekipte Mustafa Değirmenci ve Onur\'un da iyileşmesiyle kadroda eksik oyuncu bulunmuyor.

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