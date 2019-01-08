Karşıyaka ilk hazırlık maçına çıkıyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta sezonun ikinci yarısına 22 Aralık\'tan bu yana İzmir\'de hazırlanan Karşıyaka, yarın devre arasındaki ilk hazırlık maçında 1. Grup\'un iddialı takımlarından Tire 1922\'ye konuk olacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı\'ndaki karşılaşma saat 14.00\'te başlayacak. Hakan\'ın iyileştiği yeşil-kırmızılılarda eksik futbolcu bulunmuyor. Devre arasında tesislerinde çalışan Kaf-Kaf, önümüzdeki günlerde Çeşme\'de kampa girmeyi planlıyor.

Karşıyaka\'da ligde 20 Ocak\'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi başlatılan hatıra bileti kampanyası da devam ediyor. Kampanya kapsamında basketbol takımından oyuncular da bilet aldı. İzmir temsilcisinde Sportif Direktör İsmet Arzuman, Antrenör Egemen Urhan ile oyuncular Onur Kıntaş, Fatih Öztekin ve Erdoğan Açar, Karşıyaka Ortaokulu öğrencileriyle meslek tanıtım günü için bir araya geldi.