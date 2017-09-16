Karşıyaka ile Folkart anlaştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA yönetimi, forma reklamı krizi yaşadığı Folkart\'la buzları eritti. Başkan Mutlu Altuğ ve Yönetici Ali Yüceışık, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile bir araya gelerek sorunu masaya yatırdı. Sancak\'ın, \"Size verdiği taahhütleri yerine getirdiği sürece, formanın sırtında HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamını taşıyabilirsini, itiraz etmeyeceğiz\" dediğini belirten Başkan Altuğ, gösterdikleri anlayış nedeniyle Folkart ailesine teşekkür etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, formanın göğsünde Folkart, sırtında ise futbol takımın sponsoru olan HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamını taşımayı sürdürecek. Sezon başında diğer 6 İzmir kulübü ile birlikte Karşıyaka\'ya da forma reklamı veren Folkart, sözleşmeye formada bir başka inşaat firmasının reklamını taşınmayacağı maddesini koydurmuştu. KSK buna rağmen HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamını kullanınca, Folkart yeşil-kırmızılıları anlaşmaya uymaya davet etmişti.

Belediye projeyi dinledi

KARŞIYAKA\'ya yapılacak 15 bin kişilik yeni stadın mimarı olan Bahadır Kul ve inşaat ihalesini alan Rönesans Holding\'e bağlı REC Uluslararası İnşaat\'ın yetkilileri, Karşıyaka Belediyesi\'ni ziyaret etti. Bahadır Kul, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile belediye yetkililerine, revize edilen projeyle ilgili bilgi vererek sorularını yanıtladı.



