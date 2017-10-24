Karşıyaka için son gün yarın

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta toplam 6 puanı borçları nedeniyle FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinince 1 puanla düşme hattına demir atan, eski futbolcularından Okan Şahingöz\'ün yetiştiricilik bedeli için yarına kadar 340 bin TL ödemediği takdirde 9 puandan daha olma tehlikesi yaşayan Karşıyaka\'da taraftarların başlattığı kampanyayla destek aranıyor. Yeşil-kırmızılıların, \"Karşıyaka düşmeyecek\" sloganıyla başlattığı kampanyaya bu sabaha kadar 439 kişi, 143 bin 510 TL\'yle destek verdi. Öğrenciler harçlıklarını, çalışanlar maaşlarını güçlerinin el verdiği oranda kulüp için bağışladı. Kulüpte eski dönemlerde yöneticilik yapmış bazı isimler, eski sporcu, antrenör ve teknik direktörlerin katılımıyla destek çığ gibi büyümeye başladı.

Kampanyanın startını veren isimlerden olan eski yöneticilerden Müjdat Bilgiç\'in hesabında toplanan paradan 13 bin 423 euro, dün Okan Şahingöz\'ün Hollanda\'daki 3 alacaklı eski kulübünden birine ödenerek 3 puan silinmesinin önüne geçildi. Yarına kadar kalan miktarın da kapatılıp 9 puan silinme tehlikesinin taraftarın gücüyle savuşturulması bekleniyor. Karşıyakalılar, kampanya çerçevesinde dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter\'da, \"Karşıyaka savaşıyor\" başlığını açtı. Başlık, kısa sürede 27 bin 500 mention alıp Türkiye gündemine oturdu. Yeşil-kırmızılıların destek çığlığını 32 milyonun üzerinde kişi gördü. Kampanyaya sanatçılar da destek olurken taraftarlar özellikle siyasilere, belediye başkanları ve iş adamlarına 105 yıllık kulübün yardım çığlığına duyarsız kalmama çağrısı yaptı.

YENİ CEZALAR YOLDA

Karşıyaka\'da taraftarlar kulübün 9 puan silme cezası almaması için var güçleriyle destek bulmaya çalışırken FIFA\'da biriken dosyaların önümüzdeki haftalarda da baş ağrıtmasından korkuluyor. Takımda 5 yıl önce forma giyen Emmanuel Banahene\'ye 230 bin TL ödeyemediği için 8 Eylül\'de FIFA\'dan 3 puan silme cezası alan yeşil-kırmızılılarda Makukula, Ofoedu, Fall, Shukurov, Kovalchuk gibi eski yabancı futbolcuların yaklaşık 6 milyon TL\'ye varan alacakları da sırada. Son olarak eski yabancı futbolculardan Kovalchuk\'un 241 bin 524 Euro alacak ve tazminat talebi, FIFA Disiplin Komitesi\'ne yansıdı. Daha önceki yıllarda kesinleşmiş borçlarını son anda ödeyip birçok kez puan silme cezasından kurtulan Kaf-Kaf, ödenmeyen bu dosyaların her biri nedeniyle ayrı ayrı puanlarından olabilir. Karşıyaka\'ya geçen yıl 2 dönem transfer yasağı da veren FIFA\'nın borçlar ödenmediği takdirde sonraki aşamada kulübü küme düşürme ihtimali bile var.

MALİ KONGREYE TÜZÜK AYARI

Karşıyaka\'da yönetimin şirketleşmeyi tartışmak için yapacağı mali kongrenin tarihi, ilk açıklanan tarih tüzükte belirlenen şartlara aykırı olduğu için değiştirildi. Tüzüğe göre olağanüstü olarak yapılacak kongre, 8-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Karşıyaka\'da son dönemde üst üste gelen puan silme cezaları karşısında sessiz ve etkisiz kalmakla suçlanan yönetim, futbol şubesini şirketleştirerek camia dışandan mali destek bulmayı hedefliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında da SBK Holding\'in Karşıyaka\'ya talip olduğu, kulübü şirketleştirip hisselerini devralarak yönetmek istediği iddiaları ortaya atılmıştı.

ATİLLA GÜNEŞ VEDA AÇIKLAMASI YAPTI

Kaf-Kaf\'ta son 7 maçta galibiyete hasret kalındığı için istifa eden teknik direktör Atilla Güneş, veda açıklaması yaptı. Transfer yasaklısı olan takımı 2 sezondur zor şartlarda ayakta tutmaya çalışan Güneş, \"Geçen sezondan beri taşın altına elimi değil gövdemi soktum. Herkes şuna emin olsun ki mevcut durumda ekibimle beraber herşeyin en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalıştık. Ama maalesef saha içinden çok saha dışındaki sorunlarla da mücadele ettik\" diye konuştu.

Takımın başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Güneş, \"Ancak bundan sonraki süreçte başarının gelebilmesi için futbol kültürü adına sağlıklı bir çalışma ortamınının yaratılması bir gerekliliktir. Her daim benden desteğini esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler\" dedi.

Kendisi de aylardır maaş alamayan Güneş, taraftarın başlattığı yardım kampanyasına da mali destek verdi. Taraftarlar Derneği de kendilerinden gördükleri eski futbolculardan Güneş\'e veda açıklaması yaptı.

HALİM OKTA GÖREVE BAŞLADI

Karşıyaka Yönetiminin Atilla Güneş\'in yerine anlaşmaya vardığı Halim Okta, işbaşı yaptı. Son olarak Beşiktaş U21 takımını çalıştıran, profesyonel kategoride kısa dönem Bayrampaşa\'da görev alan Okta\'nın yardımcılığını Yunus Murat Ceylan yapacak. Başkan Mutlu Altuğ\'un Okta\'yla birlikte sezon başında hedeflediği futbol şubesindeki profesyonel olarak yönetim tarzını hayata geçirmek istediği öğrenildi.