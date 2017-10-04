Karşıyaka, futbol ve basketbolda mali olarak zor günler geçiriyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- FUTBOL ve basketbolda mali olarak zor günler geçiren, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan futbol takımının 6 puanı ödeyemediği borçları nedeniyle silinen Karşıyaka\'da camia, kulübün durumunu konuşmak için bir araya geldi.

Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral ve divan yönetimi öncülüğünde Karşıyaka Yelken Tesisleri\'nde yapılan toplantıya yönetim, aralarında Özer Kırca, Fatih Diniz, Seyhan Evlioğlu gibi isimlerin yer aldığı eski başkan ve yöneticiler katıldı. Hem FIFA hem de Futbol Federasyonu Lisans Kurulu\'ndan puan silme cezası alan ve eski yabancı futbolcu alacakları nedeniyle yeni puan silme cezalarıyla karşılaşmanın da arifesinde olan Karşıyaka\'da bu dosyalarla ilgili bilgi verildi.

Eski Genel Sekreter Mehmet Yaya, camiaya 2014 yazında Hollanda\'dan alınan gurbetçi Okan Şahingöz\'ün ödenmeyen 340 bin TL civarındaki yetiştiricilik bedeli nedeniyle her an 3 ile 9 puan arasında ceza alabileceklerini hatırlattı. Yaya, FIFA\'dan 2012-13 sezonunda forma giyen Makukula\'nın alacağı yüzünden önümüzdeki hafta, Juninho, Shukurov, Ofoedu, Fall, Kovalchuk gibi futbolculara ödenmeyen paraları nedeniyle de 2 ile 6 ay arasında bir zamanda yeni puan silme cezaları gelebileceğini bildirdi. Yönetimin sıkıntılara rağmen görevden ayrılma düşüncesi olmadığını belirten Başkan Mutlu Altuğ, bir süredir borçları kapatmak için görüştüğü adı açıklanmayan fon şirketi konusunda camiadan yetki aldı.

MUHALEFET OLMAMALI

Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda muhalefet yapmadan birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Göreve devam edip etmeme kararının yönetimde olduğunu belirten Büyükoral, \"Yönetimin kongre niyeti yok. Zaten ortada yönetime aday da bulunmuyor. Seçim olsa da olmasa da muhalefet yapılmamalı. Yönetim bu zorlu süreçte yalnız bırakılmamalı. Haftaya yeniden toplanacağız\" dedi. Büyükoral, 18 Ekim\'deki divan yönetim kurulu seçimine de tek listeyle girmeleri gerektiğini söyledi.

İSTİFA KAMPANYASI

Karşıyaka\'da bir grup kongre üyesi, yönetimin istifa ederek olağanüstü genel kurula gitmesi için sanal alemde imza kampanyası başlattı. Kampanyanın kulübün önündeki karanlık tabloda camiayı harekete geçirmek için başlatıldığı, kulüp üye sayısının en az yüzde 5\'inin imzasının hedeflendiği öğrenildi.

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