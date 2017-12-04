Karşıyaka fırsatı kaçırdı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kalarak düşme hattından kurtulma şansını kaçıran Karşıyaka\'da Teknik Direktör Halim Okta, sergiledikleri futbolu beğenmediğini dile getirdi. Kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Halim Okta, \"Oyundan memnun değilim. Rakip topa sahip oldu, onlara topla oynama fırsatı verdik. Buna izin vermemeliyiz. Kötü oyuna rağmen kazanabileceğimiz fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Dikkatsizlik ve aceleci davranmamız buna neden oldu. Daha tempolu oynamalı ve biz topa sahip olmalıyız. Galip gelebilseydik iyi olacaktı\" dedi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakiplerinden Nazilli Belediyespor\'un yenildiği haftada son 3 takım arasından sıyrılma fırsatını teptiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, \"Beni en çok bu üzdü. Üç puan bizi moral olarak üst seviyeye çıkaracaktı. Bulunduğumuz yerden kurtulma hedefimizi ertelemiş olduk. Şimdi Fethiyespor deplasmanına hazırlanacağız. Fethiye de hemen üstümüzde yer alan rakiplerimizden biri. Bizim için karşımızdaki takımın kim olduğu önemli değil, her maça kazanmak için çıkacağız. Kimseden çekinmiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" diye konuştu.

KALECİ ERHAN\'A TEŞEKKÜR

Teknik Direktör Halim Okta, Konya Anadolu Selçukspor maçında penaltı kurtaran kaleci Erhan\'a teşekkür etti. Karşılaşmanın 56\'ncı dakikasında rakip takımdan Emre Can\'ın penaltı vuruşunu çıkaran Erhan\'ın müthiş bir kurtarış yaptığını dile getiren Okta, \"Gerçekten güzel kurtardı, kendisine teşekkür ediyorum\" yorumu yaptı.

Daha önce 23 Aralık 2015\'te Teleset Mobilya Akhisarspor\'la deplasmanda oynanan kupa maçında penaltı golüne izin vermeyen Erhan, \"Karşıyaka formasıyla ikinci kez penaltı kurtardım. Rakibin soluma vuracağını hissettim. Kazanamadığımız için üzgünüz ancak bu ligde kaybetmemek de önemli\" yorumu yaptı.