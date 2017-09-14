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Spor

Karşıyaka filede salona kavuşuyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA'da voleybol şube yönetiminin geçen sezondan bu yana, "Bir parke de sen koy" kampanyasıyla sürdürdüğü altyapı spor salonunun inşaatında sona yaklaşılıyor

14 Eylül 2017 14:53

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA\'da voleybol şube yönetiminin geçen sezondan bu yana, \"Bir parke de sen koy\" kampanyasıyla sürdürdüğü altyapı spor salonunun inşaatında sona yaklaşılıyor.
Tamamen camia ile taraftarın para ve malzeme desteğiyle sürdürülen projede şu ana kadar 164 bin 419 TL toplandı. Salondan bu sezon faydalanabilmek için projeyi iki bölüme ayırdıklarını söyleyen Şube Yöneticisi İlter Köseoğlu, \"Projede salon ve sosyal tesis olmak üzere iki ana bölüm var. Voleybol altyapımızı vakit kaybettirmeden salondan faydalandırmak için projeyi ikiye böldük. Şu anda salonun çelik konstrüksiyonlarının montajı tamamlanırken çevre duvarları örüldü ve sandviç paneller yerleştirildi\" dedi.
Salonun dış cephesinin tamamlanmasının ardından havalandırma sisteminin kurulacağını belirten Şube Asbaşkanı Murat Yılmaz ise, \"Havalandırma kanallarının açılmasının ardından bu hafta sonu ısıtma ve soğutma için iklimlendirme sistemi VRF tesisatı takılacak. Bundan sonrası için tek eksiğimiz zemin kaplaması ve aydınlatma sistemi. İnanıyorum ki bundan önce olduğu gibi yeşil-kırmızı renklere ve spora gönül veren herkes elini taşın altına koyarak bu son virajı dönmemizde de bizimle birlikte olacak\" diye konuştu.
Karşıyaka, voleybolun geleceğini kurtaracak proje olarak görülen altyapı salonunun bitmesine katkı koyan isimleri salon girişine asılacak hatıra panosunda sergileyecek.

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