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Spor

Karşıyaka eski yabancı futbolculardan ödeme konusunda ek süre istedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, kulüpten alacağı bulunan eski yabancı futbolcuların avukatlarıyla masaya oturarak ödeme konusunda ek süre istedi

28 Kasım 2017 15:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da Başkan Mutlu Altuğ, kulüpten alacağı bulunan eski yabancı futbolcuların avukatlarıyla masaya oturarak ödeme konusunda ek süre istedi.
Deplasmanda 5-3\'lük galibiyetle sonuçlanan Ottocool Karagümrük maçının ardından İstanbul\'da kalan Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, davalı oldukları 6-7 dosya için görüşmeler yaptığını söyledi. Avukatlara şirketleşme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve ödemeleri 15 Aralık\'tan sonra yapabileceklerini ilettiğini dile getiren Altuğ, \"Şimdilik sadece peşinat ödemesi yapacağız\" dedi.
Kulüpten 251 bin 524 Euro alacağı bulunan eski futbolculardan Ukraynalı Kovalchuk\'un avukatıyla görüştüğünü belirten Mutlu Altuğ, \"Ödeme süresi dolsa da, FIFA\'ya bir yazı daha yollamazlarsa herhangi bir ceza almayız. Anlaşmak üzereyiz. Ayrıca Juninho, Ofoedu, Fall, Shukurov ve Kvesic gibi eksi futbolcuların alacakları için de görüşmeler yapıyoruz. Şirketleşme sonrası eski borçları ödeyip, transfer yasağını kaldıracağız. Şimdiden devre arası transfer listemizi hazırlıyoruz\" diye konuştu.
Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka\'da taraftarlar kampanya yaparak kulübün -12 puan ceza almasını önledi.

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