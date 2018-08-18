Karşıyaka Edirnespor'u geçti

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Afyonkarahisar kampında oynadığı 7\'nci hazırlık maçında Edirnespor\'u 4-3 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı takımın gollerini Arif, Hakan Kuş (2) ve Harun kaydetti. Kamptaki hazırlık maçlarında Muğlaspor\'a 2-1, Salihli Belediyespor\'a 2-0 yenilip, Fatsa Belediyespor\'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, Kağıthanespor\'u 2-0, Körfezspor ve Serik Belediyespor\'u 1-0\'lık skorlarla mağlup etti. Pazarspor maçı ise aydınlatma sorunu nedeniyle yarıda kaldı. Oynadığı 7 hazırlık maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Karşıyaka, yarın sabah idmanının ardından kampı noktalayacak.