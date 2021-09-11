Karşıyaka'da çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 3 iş makinesi, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.