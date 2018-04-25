Karşıyaka, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA\'nın yıllardır yapımını beklediği yeni stat için Karşıyaka Belediyesi\'nden ruhsat çıkmayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvuru yapıldı. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ihalesi geçen yıl 15 Haziran\'da yenilenen 15 bin 741 kapasiteli stat için yapı ruhsatının verilmesi konusunda dosyayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne taşıdı. Başvuruya Karşıyaka Belediyesi\'nin ruhsat başvurusuyla ilgili cevap yazısı, arazinin tapu kaydı, imar durum belgesi, aplikasyon krokisi ve mimari projesi de eklendi. Karşıyaka, Gençlik Spor Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve ihaleyi alan REC Uluslararası Yapı İnşaat, Çevre Bakanlığı\'nın dosyayı değerlendirme sürecinde stadın otopark sorununu çözmek için hazırlanan projeyi Ankara\'da Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak\'la görüşecek.

Karşıyaka Belediyesi, kendilerine ulaşan ruhsat başvurusuna geçen hafta 60 günlük yasal değerlendirme sürecini beklemeden başvurudaki eksikler, yoğunluk oluşturacağı, trafik uygunluk görüşünün alınmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği\'ne uygun olmadığı, acil durum tahliye yollarının yetersiz olduğu gibi gerekçelerden olumsuz yanıt vermişti. Otopark sorununu inşaatı süren Alsancak Stadı örneğinde olduğu gibi protokol yaparak çözmeyi planlayan Karşıyaka, Çevre Bakanlığı tarafından geçen yıl 2 kez düzenlenen projenin imar planına dava açan 7 vatandaşı da ikna etmeye çalışacak. 10 yıldır yapımı beklenen, bu süreçte 2 kez ihaleye çıkarılan yeni stat için 2013 yılında Karşıyaka İlçe Stadı\'nın arazisi seçilmişti.