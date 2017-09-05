Karşıyaka bu yıl final heyecanı yaşamak istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1\'inci Ligi\'nde geçen yıl olduğu gibi bu sezon da tamamı altyapıdan yetişen oyuncularla yola çıkmaya hazırlanan Karşıyaka, bu kez final heyecanı yaşamak istiyor.

Antrenör Tamer Çamlıbel, kadroyu korumalarının kendileri için avantaj olduğunu belirterek, \"Oyuncularımız birbirini iyi tanıyor. Rakiplerimiz çok transfer yaptılar. Uyum sorunu yaşayacaklar. Geçen sezon genç ekibimizle ilk 4\'te yer alıp play off\'a kalarak büyük başarı elde ettik. Aynı havayı yakalamalıyız. Yıldız oyuncumuz yok. Bu yüzden yine takım oyunu oynamalıyız. Bu yıl lig biraz daha sert ve zor geçecek. Takım olamazsak hüsran yaşayabiliriz. Amacımız önce yarı final, sonra da final\" dedi.

İç sahada kayıp yaşamamaları gerektiğini anlatan Çamlıbel, \"Artık daha tecrübeliyiz. 1-2 takviye yapabilseydik alternatifimiz çoğalırdı, ancak yedeklerimiz de takıma katkı sağlıyor. Karşıyaka olarak altyapı açısından çok şanslıyız. Başka bir kulüp olsa bu bütçelerle sahaya bile çıkamaz. Salonumuzun yıkılması altyapıyı geriye götürdü. Yine de 14 yaşında bir kızımızı A takıma çıkarmayı planlıyoruz\" diye konuştu. Kendileri için en büyük gücün taraftar olduğunu sözlerine ekleyen Tamer Çamlıbel, \"Onların sayesinde çok maç kazandık. Geçen yıl kaybettiğimiz bir karşılaşmanın ardından ilgi azalmıştı, bu beni çok üzmüştü. Taraftarımız yenilsek bile arkamızda olsun\" dedi.

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