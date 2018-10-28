Karşıyaka bir ileri, bir geri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta 2 maçta topladığı 4 puanla düşme hattından çıkan Karşıyaka, Ofspor deplasmanında varlık gösteremeyince yine kabus yaşamaya başladı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılarak 9 puanla kendini yeniden düşme hattında bulan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 5. deplasmanda da galibiyete hasret kaldı. Kaf-Kaf\'ta maç öncesi hücum hattının önemli isimleri Battal ve Doğukan\'ın sürpriz sakatlıkları da oyun planlarını bozdu. Dizinde sakatlık bulunan Doğukan ile ayak bileğinde ödem oluşan Battal kadroya alınmayınca alternatif oyuncu sıkıntısı çeken transfer yasaklısı Kaf-Kaf\'ın hücum hattında kolu kanadı kırıldı. Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde çıktığı 3. maçta ilk kez yenilgiyle tanışan Karşıyaka, haftaya iç sahada Pazarspor karşısında tekrar çıkış arayacak.