Karşıyaka Belediyesi’nden ‘Patifest’

Karşıyaka Belediyesi, 1-2 Ekim tarihlerinde hayvanseverler ile sevimli dostları festivalde buluşturacak. Birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleşeceği ‘PatiFest’ kapsamında, en karizmatik ve cazibeli kedi ile köpekler de seçilecek. Festivalin gelirleriyle ‘Pugedon‘ isimli mama dönüşüm kutuları satın alınacak.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen PatiFest, bu hafta sonu Taypark‘ta gerçekleşecek. 1 Ekim Cumartesi saat 11.00’deki açılış töreninin ardından, iki gün boyunca pek çok aktiviteye imza atılacak. İlk günün en renkli etkinliği ise ‘En Karizmatik Erkek Kedi ve En Cazibeli Dişi Kedi Yarışması’ olacak. Köpek yarışması da 2 Ekim Pazar günü yapılacak. Yarışmalar öncesinde festival alanındaki başvuru masasından kayıt yaptırılabilecek. Dereceye giren can dostların sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek.

Hayvan sevgisi

Hayvan haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek amacıyla düzenlenen PatiFest, çocuklar için de çok eğlenceli geçecek. Festival boyunca miniklere yönelik olarak çamurdan heykel yapımı, yüz boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar stantlar açarak hem tanıtımlarını yapacak hem de hayvanseverleri bilinçlendirecek. Karşıyaka Belediyesinin sahiplendirme standı aracılığıyla da can dostlar sıcak yuvalara kavuşturulacak. Etkinlik çadırında hayvan haklarına ilişkin panel ve söyleşiler düzenlenecek. Canlı müzik dinletileri sunulacak. Ziyaretçiler, 1 Ekim Cumartesi akşamı da caz ve Latin müzikleri konseriyle, Taypark’ın doğayla iç içe ortamında keyifli saatler geçirme fırsatı bulacak. Konser saat 19.00’da başlayacak.

"Hayvansever dostlarımızı bekliyoruz"

Tüm hayvanseverleri PatiFest’e davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz bu festivalin çok anlamlı bir amacı daha var. Türkiye’de sadece birkaç belediye tarafından kullanılan ve İzmir’de ilk kez bizim uygulamaya aldığımız ‘Pugedon’ isimli mama dönüşüm kutularının sayılarını artırma imkanı bulacağız. Festivale katılan firmaların destekleriyle, yeni makineler satın alıp can dostlarımızın beslenmesi için ihtiyaç olan noktalara yerleştireceğiz. Festivalimize tüm hayvansever dostlarımızı bekliyoruz” dedi.