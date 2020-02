Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar: "Sözlerim saptırıldı"

İZMİR, (DHA)

Karşıyaka\'da yapımı uzun süredir tartışılan yeni statla ilgili hafta sonu bir organizasyonda yaptığı açıklamasında kulüp ve taraftarla ilgili kullandığı ifadeler tepki çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, cümlelerinin cımbızlanarak kasıtlı olarak bazı art niyetliler tarafından saptırıldığını söyledi.

Açıklama yayınlayan Akpınar, bu nedenle Karşıyaka taraftarlarının kendisini yanlış anladığını belirterek, sosyal medya üzerinden, taraftarın hassasiyetini kullanarak kendini ve belediye bürokratlarını yıpratmaya çalışan, iftira atan art niyetli siyaset tüccarlarından hukuk önünde hesap soracağını dile getirdi. Akpınar\'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

\"Bir davette yaptığım açıklamalar üzerine, stat ve taraftar üzerinden sürdürülen tartışmaları derin bir üzüntü içinde takip ediyorum. Üzüntümün en büyük nedeni; sözlerimin bütününe bakılmaksızın bazı cümlelerin cımbızlanması, kasıtlı olarak bazı art niyetliler tarafından saptırılması, genelleme yapılması ve bunun sonucunda büyük Karşıyaka taraftarı tarafından yanlış anlaşılmamdır. Karşıyaka Spor Kulübü ve cefakar Karşıyaka taraftarının değeri hiç kimse tarafından tartışılamaz. Yanıltıcı bir tavırla bu değeri küçültmeye çalışanlar, karşılarında öncelikle, taraftarı, kulübü ve bu kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Karşıyaka Belediyesi\'ni bulurlar!

Karşıyaka Spor Kulübü, taraftar ve Karşıyaka Belediyesi, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Siyasi menfaat peşinde koşanların, kesip biçtikleri sözleri kendi siyasi çıkarları için kullananların ve Karşıyaka sevdalılarını bu tartışmaya alet etmeye çalışanların bu birlikteliği bozmaya gücü yetmeyecektir. Sarf ettiğim sözler, genelleştirilmiş ve özünden saptırılmıştır. Karşıyakalılık kültürü, ülkeye örnek olmuş ve toplumsal duyarlılığı yüksek, toplumun genel kabul görmüş değerlerini en iyi şekilde yaşayan ve yozlaşan kültüre de karşı çıkan anlayıştır. Bu sözleri, Karşıyaka Kültürü ve Karşıyakalılık duruşuna saygısızlık olarak lanse edenler, büyük bir yanılgı içindedir. İyi niyetten uzak açıklamaları doğru bulmuyorum.

Değerli Karşıyakalılar; Yalı\'ya yapılması düşünülen stat ile ilgili düşüncelerim başından beri ortadadır. Asıl sorgulanması gerekenler şunlar değil midir?

1- Karşıyaka Spor Kulübü\'nü 4 yılda 60 küsur milyon lira borca sürükleyenler kimlerdir? Geriye dönük incelemeler yapıldığı halde, önceki yönetimlerin hatalarının kamuoyuna açıklanmamasını sorgulamak dururken, kısır tartışmalarla hedef saptırmak yanlış değil midir?

2- Karşıyaka Belediyesi, stat arazisi ile ilgili davasını çekmesine ve arazideki hissesini bağışlamasına rağmen, stat inşaatı neden devam etmemiştir? Bu konuyu takipsiz bırakanlar ve gerçekten muhatap alınması gerekenler kimlerdir?

3- Asıl sorgulanması gerekenler, \'Buraya stat yapmak namus sözüdür\' diyenler ve sözünü tutmayanlar değil midir? Şahsi davaları gerekçe olarak gösterenler, ülke çapında onlarca büyük yatırımı her türlü davaya rağmen bitirirken, Karşıyaka Stadı neden devam etmemektedir?

4- Belediye, kulüp ve taraftarı birbirine düşürmekten keyif alan ve çıkar elde eden kesimler kimlerdir?

5- Benim yanıma geldiğinde \'Yalı\'ya stat olmaz\' dedikten sonra, odadan çıkıp \'O stat Yalı\'ya yapılacak\' diyerek taraftarı ve basını yanıltan yöneticileri konuşmak yerine, böylesi tartışmalarla hedef saptırmak ne kadar doğrudur?

6- Geçmişte yapılan yanlışların kahrını çeken ve üzüntüsünü kalbinde hisseden gerçek Karşıyaka taraftarını böylesi kısır çekişmelerin içine sürüklemek, asıl konuşulması gereken temel sorunların üstünü kapatmak değil midir?

7- Beni tanıyanlar, konuşma ve hitap tarzımı iyi bilir. \'Ben\' demek \'Biz\' demektir, \'Karşıyaka\' demektir. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu da tüm Karşıyakalılarındır. Benim vurgulamak isteğim, kulübe, yılda 2 milyon TL maliyeti olan ve bu maliyet belediye tarafından, halkın vergileri ile karşılanırken, bu tesis de olmasaydı kulübün ne yapacağına dikkat çekmek, farkındalık yaratmaktı! Bu sözleri sarf ederken kullandığım üslupta bir kusur işlediysem özür dilemeyi ve gönül almayı da bir erdem kabul ederim! O sözlerim karşısında yapılması gereken eleştirmek değil, empati kurmak ve sorgulamak olmalıydı!

Yukarıda sıraladığım gerçekleri herkes geri dururken, her ortamda açık yüreklilikle dile getirdiğim için mi bugün günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyorum? Bu yapılanlar, gerçeklerden uzaklaşmak adına, hedef saptırmak değil midir? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ay-yıldızla onurlandırdığı ilk ve tek kulüp olan Karşıyaka Spor Kulübü, sadece spor kulübü değil, derin bir birikim ve kültürdür. Amaçsız ve bizi gerçeklerden uzaklaştıran polemiklerle bu kültüre zarar vermeye çalışanlara gerçek Karşıyakalılar ve Büyük Karşıyaka Taraftarı sağduyusu ile \'dur\' diyecektir.

Sosyal medya üzerinden, taraftarın hassasiyetini kullanarak şahsımı ve belediye bürokratlarını yıpratmaya çalışan, iftira atan art niyetli siyaset tüccarlarından hukuk önünde hesap soracağımın da bilinmesini isterim. Konulara hassasiyet gösteren, Karşıyaka kültürünü gelecek nesillere aktarmak için emek harcayan gerçek Karşıyakalılarla her zaman omuz omuza olmaya devam edeceğim.\"