Karşıyaka Başkan Vekili Şensan: "Bu takıma destek sürsün"

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezonun ilk iki maçını 1 puanla geçen Karşıyaka\'da başkan vekili Gökhan Şensan, neredeyse tamamı altyapıdan olan futbolcularının arma için fedakarca mücadele ettiğini belirterek, \"Bu takıma hepimiz sabır gösterip destek vermeliyiz\" dedi.

Takım kaptanı Mustafa Aşan hariç kadronun altyapıdan oluştuğunu hatırlatan Şensan, \"Takımdaki 16 kişi asgari ücrete oynuyor. Hepsi pırıl pırıl kendi çocuklarımız. Alternatifimiz yok. Taraftarımız bu hafta Düzcespor maçında mağlubiyete rağmen takıma sahip çıktı. Çok tecrübeli bir kadromuz yok, puan kayıpları elbet olacak. Kazandıklarında da kaybettiklerinde de yanlarında olmayı sürdürmeliyiz\" şeklinde konuştu.

Altyapıda atılıma geçerek spor okulu ve öğrenci sayısını artıran Karşıyaka\'da Gökhan Şensan, \"Altyapımıza Türkiye çapından transfer ettiğimiz 25 yetenekli oyuncu var. Barınmalarını ve eğitimlerinin tamamını karşılıyoruz. Bu gençlerden direkt oynama potansiyeline sahip olanları ara transfer döneminde profesyonel yaparak A takıma kazandıracağız\" diye konuştu.

Yaşar Holding ve Folkart Yapı dışında devlet, yerel yönetimler, kurumlar, dernekler ve odalardan destek bulamamaktan yakınan Şensan, \"Futbolda 1700 kombine satıldı. Destek çağrılarımıza rağmen hemen hemen hepsini yönetim kendi içinde aldı. Ligdeki rakiplerimizin çoğu belediye destekli. Eşit şartlarda mücadele etmiyoruz\" dedi.

BÜYÜK TEHLİKEDEN KURTULDU

Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, geçtiğimiz aylarda 5\'i yabancı 6 eski futbolcunun alacaklarını kapatıp takımın amatör batağına sürüklenmesini önlerken çok önemli bir eşiği geçtiklerini söyledi. Tarihi bir tehlikeden kurtulduklarını dile getiren Şensan, \"Geçen sezon başında yönetimimiz göreve gelmeden silinen 6 puanımızın acısını lig sonunda çektik. 20 Ocak\'ta göreve geldikten sonra Shukurov, Juninno, Kovalchuk ve Ofoedu\'nun alacaklarını nedeniyle FIFA\'dan çıkan toplam 24 puan silme cezası ile Banahene\'nin alacağı yüzünden küme düşürülmekten kurtulduk. O borçları ödeyemesek şu an her yabancı için ayrı ayrı alt lige düşürülecektik. Bu 6 eski futbolcunun o dönem 4 milyon 504 bin TL tutan alacaklarını pazarlıkla 2 milyon 885 bin TL\'ye indirip kapattık\" diye konuştu.

Gökhan Şensan, \"Alacaklarını ödeyip dosyaları kapatamasak şu anki döviz kuruyla bu borçlar toplam 7 milyon 200 bin TL\'ye yükselecekti. Biz 2 milyon 885 bin TL\'ye kapattık. Paranın 2 milyon 325 bin TL\'sini de yönetimimize olan güveninden dolayı Folkart ödedi. Çalışanların, futbolcuların maaşları düzenli olarak yatıyor. Mevcut futbolcuların alacaklarını kapattık, çalışanların geriye dönük alacaklarını da kapatmaya çalışıyoruz. Bozulan SGK ödemelerini taksitlendirdik. Aylık 800 bin TL tutan SGK ve vergiyi aksatmadan ödüyoruz. Devlet, Spor Toto gelirlerinden sadece ileri tarihli vergi ödemelerini tahsil edip güncelleri almıyor. Bu bizi çıkmaza soruyor. Her kesime çağrı yapıyoruz, 106 yıllık kulüp kapanmak üzereyken müdahale ettik ama kişilerin gücüyle bir yere kadar\" ifadelerini kullandı.

