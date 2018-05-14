Karşıyaka, Banahene'yi ikna etti



Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşen, eski yabancı futbolcularından Banahene\'ye perşembe gününe kadar 56 bin 500 Euro borcunu ödeyememesi durumunda FIFA tarafından tarihinde ilk kez amatör kümeye düşürülecek Karşıyaka, Ganalı oyuncuyu indirim yapmaya ikna etti.

Karşıyaka\'da 2012-13 sezonunda forma giyen Banahene, alacağında 10 bin Euro indirim yaptı. Gerekli parayı kendi arasından büyük oranda toplayan yönetim, son olarak Mısır\'ın Al İttihad takımında forma giyen ve halen bu ülkede bulunan futbolcuya perşembe gününden önce ödeme yaparak sonrasında sorun yaşamak istemiyor.

Banahene başta olmak üzere puan silme cezası almamak için önümüzdeki haftalarda paraları yatırılması gereken eski yabancılar Duric, Faal ve Ofoedu\'ya ve mevcut kadroya ödeme yapmaya çalışan, bu nedenle kaynak arayan yeşil-kırmızılılar için camia da kampanya başlattı.

Taraftarlar, 1912 Karşıyaka Derneği\'nin 5 bin TL destek vereceğini açıklayarak startını verdiği kampanyaya derneğin özel bir bankadaki hesabına para yatırıp katkı sağlayabilecekler. Karşıyaka, sezon öncesi önceliği bu borçları kapatıp kadrosunu korumaya verecek. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen Karşıyaka, ardından 30 puanının daha silinmesini ise son anda önlemişti.