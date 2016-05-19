Karşıyaka avantajı Galatasaray'ın elinden aldı: 67-74

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 20 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.

İlk bölümde hücumda tutuk kalan Galatasaray Odeabank, daha sonra McCollum, Lasme ve Micov ile skor buldu ve ilk periyodu 16-15 önde bitirdi. İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, 9-0'lık seri bularak 13. dakikada skoru 25-15 yaptı.



Konuk takım, Iverson ve Abercrombie'nin sayılarıyla oyunda dengeyi sağlamaya çalışırken, sarı-kırmızılı takım boyalı alanda Schilb ile sayı üretti ve soyunma odasına 34-29 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Galatasaray Odeabank, 26. dakikaya 45-39 önde girerken, Pınar Karşıyaka daha sonra Gabriel ve Wright ile bulduğu üç sayılık basketlerle skora denge getirdi: 45-45. Son periyoda 52-52 berabere girildi.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf olan Pınar Karşıyaka, 33. dakikayı 58-54 önde geçti. Rakibine Davis ve Schilb ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 34. dakikada skoru 59-58 lehine çevirdi



Takımların karşılıklı basketler bulduğu çekişmeli karşılaşmada Pınar Karşıyaka, son dakikaya 69-67 önde girdi. Konuk takım, son dakikayı kötü oynayan Galatasaray Odeabank karşısında salondan 74-67 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.