Karşıyaka - Sakaryaspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Karşıyaka\'da dün yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta devreyi düşme hattında tamamlayan takıma ikinci yarı öncesi para dopingi yaptı. Yönetim, futbolcular ve takım çalışanlarına dün henüz göreve bile gelmeden 107 bin TL dağıttı.

Karşıyaka\'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, göreve geldikten sonra ilk maçta takımı tribünde yalnız bırakmadı. Hafta içinde forma sponsoruyla yolları tartışmalı bir şekilde ayıran Karşıyaka, sahaya yine ilk yarıdaki formalarla çıktı.

Devre arasında transfer yasaklısı takımın önemli silahlarından Can Erdem ve Ali Say\'ın ayrıldığı yeşil-kırmızılılarda ayrılması gündeme geldikten sonra beklemeyi seçen Abdülhamit, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Arif de cezası nedeniyle görev alamadı. Forvette Can\'ın yerine Hakan ilk kez 11\'de forma giydi.

İkinci yarının ilk maçında yaklaşık 3 bin taraftar, Karşıyaka\'ya tribünden büyük destek verdi. Konuk Sakaryaspor taraftarları ise İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu\'nun kararı nedeniyle tribüne alınmadı.