Karşıyaka - Pendikspor: 1-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Arif Dilmeç (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx) (Dk. 48 Mustafa Değirmenci x), Arif (xx) (Dk. 62 Fatih x), Mustafa Aşan (xx), Ali Say (xx), Mahmut (x), Battal (x) (Dk. 78 Tayfun x), Can (x)

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xx) - Süheyl (xx), Berk (x), Erdem (xx) (Dk. 84 Mehmet Alaeeddinoğlu), Ramiz (x), Zeki (xxx), Erol (xx), Aytaç (xxx), Emre (xx), Halil (x) (Dk. 45 Fatih x), Yasin Görkem (xx) (Dk. 64 Yaser xxx)

GOLLER: Dk. 11 Ali Say (Karşıyaka), Dk. 86 Zeki (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, Fatih, Battal (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kötü gidişe engel olamayan düşme hattındaki Karşıyaka, Pendikspor\'la evinde berabere kaldı, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Atatürk Stadı\'nda 1203 biletli taraftarın izlediği karşılaşmada Karşıyaka\'nın 11\'inci dakikada Ali Say\'la bulduğu gole Pendik, 86\'ncı dakikada Zeki\'yle karşılık verdi. Ligde son 5 maçı 2 beraberlik, 3 yenilgiyle geçen Kaf-Kaf\'ta kapalı tribünün sağındaki bazı taraftarlar takıma tepki gösterdi. Bu taraftarlarla teknik direktör Atilla Güneş ve futbolculardan Arif, Can, Abdühamit ile Battal tartışma yaşadı. Tribünün solundaki Karşıyakalılar ise stadı terk etmeyip soyunma odasına giden takımı geri çağırdı. Taraftarlar, ısrarları üzerine sahaya dönen futbolculara moral aşıladı. Teknik direktör Güneş ise bu esnada taraftara yaptığı konuşmada, \"Neler yaşadığımızı yalnız biz biliyoruz. Bunu dışarı yansıtmıyoruz. Ben olsam da olmasam da bu çocuklar alkışı hak ediyor\" dedi.

4\'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Ali Say\'ın sağ kanattan pasına Can\'ın ceza sahası dışından gelişine şutunu kaleci Mehmet kornere çeldi.

6\'ncı dakikada ev sahibi ekibin attığı gol faul gerekçesiyle sayılmadı. Mahmut\'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu arka direk dibinden Arif ağlara yolladı. Ancak Hakem Bilal Köseoğlu, pozisyonda Arif\'in Zeki\'ye faul yaptığa hükmetti.

11\'inci dakikada Karşıyaka golü bulup öne geçti. Defanstan gelen derinlemesine pasa hareketlenen Ali Say, topu ceza sahasına girmeden kalesinden pozisyonu önlemek için kalesinden çıkan Mehmet\'in üzerinden aşırtıp ağlara yolladı: 1-0.

63\'üncü dakikada konuk takım tehlikeli geldi. Yasin Görkem\'in sağ çaprazdan sert şutunu Erhan kornere çeldi.

86\'ncı dakikada skor eşitlendi. Pendikli Aytaç sol kanattan kesti, Zeki kale önünde buluştuğu topu ağlara yolladı: 1-1.

89\'uncu dakikada Yaser gelişen Pendikspor atağında Aytaç\'ın karşı karşıyaka pozisyonda şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

Mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.