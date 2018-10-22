Karşıyaka - Osmaniyespor: 1-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ufuk Tonbul (xxx), Yiğit Çam (xxx), Zafer Gayretli (xxx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xxx), Cenk (xxx), Metin (xx), Özgür (xxx), Fatih (xx), Arif (xxx), Doğukan (x) (Dk. 59 Harun xxx), Battal (xx) (Dk. 76 Görkem xx), Onur (xxx) (Dk. 89 Namık Barış), Hakan (x)

OSMANİYESPOR: Batuhan (x) - İlyas (xx), İsmail (x), Serkan (x), Oğulcan Enes (xx), Samet (x) (Dk. 68 Eser x), Ferhat (xx), Emrah (xx) (Dk. 90 Buğrahan), Salim (x), Engin (xx) (Dk. 43 Sergen x), Ergun (x)

GOL: Dk. 62 Harun (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Arif, Doğukan, Görkem (Karşıyaka) - İlyas, İsmail, Ergun (Osmaniyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup’ta 5 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Osmaniyespor’u evinde tek golle mağlup ederek 9 puana ulaştı ve düşme hattından çıktı: 1-0.

Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada yeşil kırmızılı ekibin golünü 62\'nci dakikada Harun attı. Hafta içi mesai saatinde oynanan mücadeleyi 500 civarında Karşıyaka taraftarı takip etti. Ligde henüz sezonun ilk bölümünde takımın 3\'üncü teknik direktörü olarak göreve gelen Mesut Toros yönetiminde oynadığı 2 maçı 4 puanla geçerek nefes alan yeşil kırmızılı ekip, galibiyet sevincini taraftarıyla paylaştı.

5\'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Anıl’ın sağ çaprazdan ortaladığı topa Onur’un boş pozisyonda cılız kafa şutunu defans uzaklaştırdı.

22\'nci dakikada Karşıyaka’da Onur’un orta sahaya yakın noktadan kulladığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan Metin’in kafa şutu kaleci Batuhan’da kaldı.

30\'uncu dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Cenk’in ceza sahasına doldurduğu topu önüne alan Battal’ın düzeltip sert şutunu kaleci Batuhan kornere çeldi.

50\'nci dakikada Osmaniyesporlu Ferhat’ın sağ çaprazdan direkt kaleye kullandığı serbest vuruşu Erdoğan kornere çeldi.

62\'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Onur’un sağ kanattan kullandığı korneri arka direk dibinde oyuna henüz 3 dakika önce giren Harun ağlara yolladı: 1-0.

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