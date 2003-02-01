Karşıyaka - Kemerspor 2003: 2-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Sedat Bayrak (xx), Ömer Kibiroğlu (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx), Anıl (xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Onur (xxx), Fatih (x) (Dk. 55 Harun xxx), Mustafa Aşan (xxxx), Battal (x) (Dk. 68 Bartu xxxx), Görkem (x) (Dk. 68 Arif xxx), Doğukan (xx), Hakan (xx)

KEMERSPOR 2003: Mahsuni (x), Muhammed (x), Mertcan (x) (Dk. 87 Mehmet Meke), Oğulcan (xx) (Dk. 62 Yusuf x), Hasan (xx), Mustafa (xx), Ozan İpek (x), Ahmet (xxx), Olcay (xx), Serkan (x) (Dk. 80 Semih x), Devrim (x)

GOLLER: Dk. 75 Bartu, Dk. 84 (P) Cenk (Karşıyaka) - Dk. 30 Ahmet (Kemerspor)

SARI KARTLAR: Onur (Karşıyaka) - Semih (Kemerspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup’ta ilk 2 haftayı 1 puanla geçen Karşıyaka, ilk yarısını yenik kapattığı maçta Kemerspor 2003’ü ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti: 2-1.

Atatürk Stadı’nda 1802 biletli seyircinin izlediği maçta Kemerspor, 30\'uncu dakikada Ahmet’in golüyle öne geçti. İzmir ekibi, 75\'nci dakikada Bartu ve 84\'üncü dakikada Cenk’in golleriyle 3 puana uzandı. Yeşil kırmızılı ekibin genç futbolcuları, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

9\'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında öne çıkan kaleci Mahsuni’yle karşı karşıya kalan Hakan, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince ev sahibi ekip mutlak golü kaçırdı.

11\'inci dakikada ev sahibinden Doğukan, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mahsuni’yi geçemedi.

30\'uncu dakikada Kemerspor öne geçti. Defansın arkasına gönderilen uzun pasta Karşıyakalı oyuncular ofsayt gerekçesiyle duraksadı, topu önüne alan Ahmet, karşı karşıya pozisyonda affetmedi: 0-1.

35\'inci dakikada Karşıyaka’nın Cenk’in kafa şutundan bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarı bu skorla bitti.

67\'inci dakikada Düzcesporlu Ahmet’in yakın mesafeden şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. Dönen topu Yusuf tamamlamak istedi, Erdoğan yine gole engel oldu.

75\'inci dakikada skora eşitlik geldi. Onur’un sağ kanattan ortasını Bartu kale önünde sert bir kafa şutuyla ağlara yolladı: 1-1.

80\'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağdan Mustafa Aşan’ın pasında Bartu’nun şutu yan ağlarda kaldı.

84\'üncü dakikada Tuzlaspor ceza sahasında Muhammed, Karşıyakalı Bartu’yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Cenk gole çevirdi: 2-1.

Maç 2-1 sona erdi.

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