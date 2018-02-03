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Spor

Karşıyaka - Bandırmaspor maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) -  KARŞIYAKA Teknik Direktörü Cihat Arslan, geçen hafta deplasmanda oynanan Silivrispor maçının ardından ilk kez Bandırmaspor karşılaşmasıyla taraftarın önüne çıktı

03 Şubat 2018 17:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) -  KARŞIYAKA Teknik Direktörü Cihat Arslan, geçen hafta deplasmanda oynanan Silivrispor maçının ardından ilk kez Bandırmaspor karşılaşmasıyla taraftarın önüne çıktı. Yaklaşık 3 bin futbolsever takıma ve Arslan\'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cihat Arslan, Silivrispor karşılaşmasının on birini bozmadı. İki takım oyuncuları Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek vermek amacıyla sahaya \"Kalbimzle, Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\" pankartıyla çıktı. Karşıyakalı taraftarlar \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" tezahüratlarında bulundu. Başkan Turgay Büyükkarcı da müsabakayı protokol trübünden izledi. Karşıyaka\'a daha önce görev yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ile futbolcular Erdi ve Erhan eski takımlarına rakip oldu.

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