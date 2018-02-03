Karşıyaka - Bandırmaspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Bülent Uludoğan (xx), Boran Turhan (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx) - Abdulhamit (xx), Metin (xx), Cenk (xx), Onur (xx), Tayfun (x) (Dk. 83 Anıl), Battal (x) (Dk. 77 Fatih x), Mustafa Aşan (xxx) Arif (xx), Mahmut (xx) (Dk. 90+3 Mustafa Değirmenci), Hakan (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx) - Bahrican (xx), Erdi (xx), Özgür (xx), Oğulcan (xxx), Mertcan (x) (Dk. 60 Murathan x), Deniz (xx), Birhan (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 72 Yunus x), Erhan (xx), Feyyaz (xxx)

SARI KARTLAR: Erdi, Yunus, Özgür, Feyyaz (Bandırmaspor) - Anıl, Fatih (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Silivrispor\'u deplasmanda 1-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Karşıyaka evinde, Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0.

Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen iki takım 1\'er puana razı oldu. Bu sonuçla Karşıyaka puanını 15\'e yükselterek maç fazlasıyla tehlike hattından çıktı. Bandırmaspor da 34 puana ulaştı. Karşılaşmadan sonra Karşıyakalı taraftarlar teknik direktör Cihat Arslan\'ı ve futbolcuları trübünlere çağırdı. Cihat Arslan yaptığı konuşmada, \"Biz bu kulübün evlatlarıyız. Başka renklere sevdamız olmaz\" ifadelerini kullandı.

Ardından Arslan ve oyuncular futbolseverlerle Kaf-Kaf çekti. Taraftarlar da \"Bu takım küme düşmeyecek\" tezahüratını yaptı.

5\'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Bandırmaspor geliştirdi. Soldan ceza sahasına giren Feyyaz\'ın şutunu kaleci Erhan çıkardı.

9\'uncu dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Mahmut topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta çıktı.

12\'nci dakikada Mahmut ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı, Bandırmaspor kalecisi Anıl gole izin vermedi.

21\'inci dakikada Mertcan\'ın pasıyla Karşıyaka ceza sahasına giren Feyyaz\'ın şutunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

24\'üncü dakikada Bahrican sağdan ortaladı, Mertcan kafayı vurdu. Karşıyaka kalecisi Erhan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39\'uncu dakikada sağdan Battal\'ın ortaladığı topa Hakan kafa vurdu. Bandırmaspor kalecisi Ali topu son anda çizgi üzerinden çıkardı.

75\'inci dakikada Mahmut\'un pasında sağ çaprazda toplu buluşan Battal şutunu çekti, araya giren defans tehlikeyi savuşturdu.

82\'nci dakikada Bandırmaspor kontratağında soldan Murathan ortaladı, arka direkte bomboş poziyondaki Feyyaz topu auta yolladı.

87\'nci dakikada sol çaprazda Anıl\'ın yerden vuruşunda top kaleci Ali\'de kaldı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.