Kars'ın susuz köyünde zorlu yaşam

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Digor İlçesi\'ne bağlı Bacalı Köyü\'nde su sıkıntısı bir türlü giderilemedi. Kanalizasyonun bağlı bulunduğu köy deresinden hayvanların içme suyu, bulaşık ve çamaşır için eşeklerle su taşıyan köylüler, içme sularını da Digor ilçe merkezinden tankerlerle taşıyor.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bacalı köyü, 20 yıl önce 300 hane ve 2 bin nüfusa sahipti. Ancak köyde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle nüfus ve hane sayısı yarıya düştü. Susuzluk nedeniyle göç vermeye devam eden köydeki ilk ve ortaokulda 17 öğretmen görev yaparken, 300 öğrenci eğitim görüyor. Köy muhtarı Casim Boğanlı, \"Su sıkıntısı nedeniyle yakında köyde bir tek aile bile kalmayacak. Göç; herkesin hayali. Bu nedenle köyümüze gelin bile gelmiyor. Hayvanları suladığımız ve kanalizasyonun aktığı dereden bulaşık, çamaşır ve banyo için hergün eşeklerle su taşıyoruz. İçmeye suyunu ise tankerlerle Digor ilçesinden getiriyoruz. Bu tam bir zulüm\" dedi.

Köylülerden Bilal Özbuğur, tek isteklerinin insanca yaşamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Tek isteğimiz herkes gibi evimizde musluğu açtığımızda temiz su akması. Susuzluk nedeniyle birçok kişi büyük kentlere göç etti. Bu göçlerden ne o yerlerde yaşayanlar ne de bizler memnunuzz ama buna mecbur kalıyoruz. Önceden temiz olduğu için kullandığımız dere yatağını bile bize çok görüp Pazarcık ve Digor ilçesinin kanalizasyonunu bağladılar. Temiz akan derelere lağımın bağlanması ne kadar ahlaki ne kadar doğru?\"

\"HER EVDE TANKER VE 2 EŞEK VAR\"

Köy halkı susuzluk nedeniyle her evde bir tanker ve 2 eşek bulunduğunu söyledi. Bir tanker fiyatının 5 bin lirayı bulduğunu belirten köylüler, bir süre kullanılan tankerlerin paslandığı için suların pas koktuğunu ve kullanılamaz hale gelmesinden yakındı. Susuzluk nedeniyle ölülerini dahi yıkayamaz duruma geldiklerini öne süren köylüler, gelen öğretmenlere karşı da mahcup olduklarını ifade etti.

\'HİÇ DEĞİLSE TORUNLARIMIZ TEMİZ SU GÖRSÜN\'

Köyde yaşayan 83 yaşındaki Hazal Bulcumlu ise bu yaşına rağmen köylerinde sağlıklı su göremediğini ifade ederek, gözyaşları içinde, \"Hiç değilse torunlarımız sağlıklı temiz su görsün. Tek bir şey istiyoruz; su\" dedi.

FOTOĞRAFLI

