Kars'ın ilk kadın vekili Birtane: Kadınları gölgeden kurtaracağım



T24 – Hülya Karabağlı / ANKARA

T24

Kars'tan ilk kez bir kadın vekil TBMM'ye girdi. BDP’nin desteklediği bağımsız adaylarından Mülkiye Birtane’e, “Kadınlar içeride. Dışarıda değil. İstihdamdan giderek çekiliyorlar. Kadınları gölgeden kurtaracağım” dedi. Kadına yönelik fiziki şiddet, ekonomik şiddete karşı mücadelenin bundan sonra daha geniş kapsamda yapılacağını anlatan Birtane, “Benim Kars’tan parlamentoya girmem cumhuriyet tarihinde bir ilk. Kadınların verdikleri desteğe layık olmaya çalışacağım” dedi.Birtane’nin hedefleri arasında, aile ekonomisi ve istihdamla ilgili somut çalışmalar yapmak. Eğitim düzeyinin en yüksek olduğu 1980 öncesinin çıtasını yakalamak. Kadınlarla ilgili örgüt ve derneklerin kurulmasını sağlamak. Birtane’ye göre, istihdamsızlık bir çeşit şiddet. Demokratik hakkını kullanamayan kadın bu şiddete maruz kalıyor.