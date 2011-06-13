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Politika

Kars'ın ilk kadın vekili Birtane: Kadınları gölgeden kurtaracağım

Birtane’nin hedefleri arasında, aile ekonomisi ve istihdamla ilgili somut çalışmalar yapmak.

13 Haziran 2011 03:00



T24 – Hülya Karabağlı / ANKARA 

Kars'tan ilk kez bir kadın vekil TBMM'ye girdi. BDP’nin desteklediği bağımsız adaylarından Mülkiye Birtane T24’e, “Kadınlar içeride. Dışarıda değil.  İstihdamdan giderek çekiliyorlar. Kadınları gölgeden kurtaracağım” dedi.   Kadına yönelik fiziki şiddet, ekonomik şiddete karşı mücadelenin bundan sonra daha geniş  kapsamda yapılacağını anlatan Birtane, “Benim Kars’tan parlamentoya girmem cumhuriyet tarihinde bir ilk. Kadınların verdikleri desteğe layık olmaya çalışacağım” dedi.

Birtane’nin hedefleri arasında, aile ekonomisi ve istihdamla ilgili somut çalışmalar yapmak.    Eğitim düzeyinin en yüksek olduğu 1980 öncesinin çıtasını yakalamak. Kadınlarla ilgili örgüt ve derneklerin kurulmasını sağlamak. Birtane’ye göre, istihdamsızlık bir çeşit şiddet.  Demokratik hakkını kullanamayan kadın bu şiddete maruz kalıyor.


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