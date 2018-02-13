Kars'ın eğitimde 'Mentörlük' projesi örnek oldu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- SERHAT Kalkınma Ajansı\'nın (SERKA) Kars’ta hayata geçirdiği \'Mentörlük projesi\', 4 bölgeden kente gelen kalkınma ajanslarının genel sekreterlerinden ilgi gördü.

SERKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün uzun süreli çalışmaları sonunda, öğretmenleriyle görüşülerek dezavantajlı mahallelerdeki akademik başarısı iyi olmayan, ya da çok iyi olup, maddi durumu kötü olan öğrenciler tespit edildi. Evlerinden alınıp Kars Valiliği tarafından açılan Kalem Kitap Kahve Evi\'ne getirelen bu öğrencilere, program çerçevesinde gönüllü öğretmenler tarafından ekonomik, sosyal ve akademik başarılarının artması için eğitim verilmeye başlandı.

Programın incelenmesi için Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu tarafından davet edilen Trakya, Ankara, Batı Akdeniz ve Çukurova Kalkınma Ajansları genel sekreterleri Kars’a geldi. Kars Valiliği’nin açtığı Kalem Kitap Kahve Evi’ni ziyaret eden eden genel sekreterler, montörlük projesinde yer alan öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından İlim Yayma Cemiyeti’ne geçen genel sekreterler, burada da robotik atölyesini gezdi, incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, \"Zaman zaman kalkınma ajansları olarak bizler bu tür faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün dört kalkınma ajansımızın genel sekreterleri, Valilik tarafından yapılan, bizim de destek verdiğimiz Kalem Kitap Kahve Evi\'ndeki mentörlük projesini inceleyerek, öğrencilerimiz ve mentörlerimizle sohbet etti. Ardından da İlim Yayma Cemiyeti\'ndeki yine bizim desteklediğimiz Robotik Atölyesi\'ni gezdiler\" diye konştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da Kars’ta yapılan projelerin örnek proje olduğunun altını çizdi. Şayık, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

\"Öncelikli olarak Kars\'a böyle bir mekanı kazandıran Vali Rahmi Doğan ve Serhat Kalkınma Ajansı\'nı tebrik ediyorum. Biz de yıllarca Ankara’da böyle bir tesis kurmaya çalıştık, fakat beceremedik. İnşallah, buradaki tecrübeden de faydalanarak uygulamaya çalışacağız. Burası sanki ruh hali itibariyle geldiğimiz noktada, sanki bir geriye dönüş, gençlerin çocuklarla çocukların yaşlılarla buluştuğu, bilgiden ziyade kaynaşmanın olduğu bir ortam. Burada dezavantajlı gurupların kurtulmasından ziyade gençlerin burada birbirlerine alışması gibi bir sosyal proje olarak düşünülmeli. İnşallah biz de bu projeyi Ankara’da uygulamayı düşünüyoruz ve başkent Ankara olarak burada yapılan projeye elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi bilmelerini istiyoruz.\"

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