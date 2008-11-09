Karşılıksız kalmadı

Asena, İbrahim Tatlıses’ten gördüğü şiddetin karşılıksız kalmadığını açıklamaktan geri kalmadı.



Çiğdem Anad, Müjde Ar, Aysun Kayacı ve Pınar Kür’ün NTV’deki ’Haydi Gel Bizimle Ol’ programına konuk olan Asena, bir dönem ilişki yaşadığı İbrahim Tatlıses’ten şiddet gördüğüne dair imalara sadece başıyla tasdik verse de gördüğü şiddetin karşılıksız kalmadığını da açıklamaktan geri kalmadı. Televizyon gazetesinin haberine göre; Asena, Çiğdem Anad’ın “Şey ne oldu, İbrahim Tatlıses’in ambargosu vardı, şimdi kalktı mı?” sorusu üzerine, ’Şimdi ne desem?’ diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Anad’ın ısrarlı sorusu üzerine, bir dönem zor günler geçirdiğini ve bazı yerler de tam çalışmaya başlayacakken, mekan sahiplerinin verdikleri kaporayı bile geri almadan anlaşmayı iptal ettiklerini anlattı.



Televizyon kanallarından ve iş yerlerinden sıkıntı çektiğini sözlerine ekleyen Asena, ’Bitti mi şimdi?’ sorusuna da “Bitmese de sonuç ne olacak ki? Ben her şekilde paramı kazanırım. İnsanların bunu anlaması lazım. Ben Turizm Otelcilik mezunuyum, o işi yaparım. Onu da yapamazsam çocuk bakarım... Yani benim ekmeğimi kesmekse bu zor biraz” şeklinde konuştu.

